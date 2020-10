Trots oklar serietillhörighet 2021 - försvarare vänder hem

Kalmar FF riskerar att ramlar ur allsvenskan. Det stoppar dock inte laget från att värva spelare till kommande säsong. På fredagskvällen presenterades försvararen Rasmus Sjöstedt som vänder åter till klubben efter att ha lämnat klubben 2014.

- Jag känner starkt för den här föreningen och det är det som har vägt över i mitt val av ny klubbadress. Det var här min fotbollsutbildning på elitnivå började och det känns riktigt kul att vara tillbaka, säger han till kalmarff.se

Flera spelare har vänt tillbaka till allsvenskan och svensk fotboll under 2020 efter äventyr utomlands. Och nu är det klart att Kalmar FF säkrat upp försvararen Rasmus Sjöstedt som närmast kommer från spel i grekiska Panaitolikos, för vilka han gjorde 18 matcher den senaste säsongen.

Han återvänder till smålänningarna efter att ha lämnat klubben 2014 för spel med Falkenberg, först som lån och därefter permanent.

Nu känner han att han är tillbaka som en annan spelare än den han var när han lämnade.

- Under mina år utomlands har jag mognat som fotbollsspelare och utvecklat mina egenskaper ytterligare. Framförallt har jag blivit bättre mentalt och förbättrat min fysisk. Nu ser jag fram emot att få ta på mig den rödvita tröjan och representera Kalmar FF, säger han till kalmarff.se

Sportchefen Jörgen Petersson berättar att Kalmar var intresserat av honom redan under den förra säsongen.

- Redan när Rasmus var på väg till Grekland hade vi honom uppe för diskussion och dialog. Han är förmodligen i sin bästa ålder just nu och på toppen av sin karriär. Tittar man på hans egenskaper med attityd, ambition och vinnarskalle stämmer det jättebra in med vad vi söker efter.

Kontraktet med Kalmar FF är skrivet på flera år och då är det alltså ännu inte klart om det blir spel i allsvenskan eller superettan nästa säsong för Sjöstedt som gjort elva allsvenska matcher med Kalmar FF 2012 och 2013 och ytterligare 72 allsvenska matcher för Falkenbergs FF. Lägg därtill 13 matcher för cypriotiska Aris och 50 matcher på två säsongen med israeliska Hapoel Haifa, vilket indikerar på att det är en meriterad spelare som Kalmar FF får hem.



- Han är en snabb spelare som förbättrat sin fysisk och aggressivitet i försvarsspelet rejält de senaste åren under sin tid utomlands, säger Petersson.