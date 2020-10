Öppnar för att lämna MFF: "Vill gärna ha spelat fler matcher"

Malmö FFs försvarare Lasse Nielsen har fått en hel del speltid under hösten och är aktuell för spel igen när MFF möter Djurgården på måndag. Trots att han har ett år kvar på kontraktet öppnar han för att lämna skåneklubben.

- Det kan vara en möjlighet att vända hem till Ålborg men det är inget jag har låst fast mig på och det är heller inte upp till mig. Jag stänger ingen dörr, säger Nielsen till bold.dk.

Nielsen köptes loss av MFF från Gent inför 2017 års säsong och blev omgående ordinarie i laget. Men både förra säsongen och denna har han haft problem med skador och har haft svårt att göra sig gällande.

Nio matcher från start plus ett inhopp har det blivit denna säsongen. De flesta framträdanden har varit under de inledande omgångarna. Inte lika frekvent under hösten.

- De matcher jag har spelat har det gått super men jag skulle gärna ha spelat fler matcher. Jag spelade de första sex-sju matcherna men fick dessvärre en liten skada och det har kostat mig mycket. Sedan har det varit lite fram och tillbaka, säger Nielsen till bold.dk.

Han har ett år kvar på kontraktet med Malmö FF och någon förlängning är inte påskriven och han har inte bestämt sig för att stanna eller om han ska lämna.



- Allt är möjligt. Det kan vara så att jag fortsätter i Malmö men det kan också vara så att jag ska söka något nytt. Jag har inte planerat för något och generellt tänker jag inte på transferfönstret förrän säsongen är avslutad och vi förhoppningsvis har vunnit SM-guld.

- Med ett år kvar på kontraktet är det är också klart att jag vill se vad Malmö vill, hur jag själv tänker och om det finns intresse från andra klubbar. Det är många saker som ska stämma men jag är öppen för det mesta.