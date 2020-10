Helsingborgs IF går mot ett byte av ordförande.

Det är Krister Azelius själv som meddelar att han ser slutet. Antingen nu direkt - eller senast nästa höst.

– Beskyll mig för att vara en fegis som inte stannar kvar för att rätta till saker, men det vore helt fel om jag skulle klamra mig kvar som ordförande till varje pris, säger han till Sydsvenskan.



Helsingborgs IF har just gjort en av årets största allsvenska affärer; då meddelar Krister Azelius att han snart kan ha gjort sitt.

Detta trots den starka försäljningen av Armin Gigovic som sålts för omkring 30 miljoner kronor till Rostov.

Azelius berättar i dag för Sydsvenskan om hur han kan hoppa av redan efter säsongen om HIF åker ur, men att han stannar (om han får mandat på kommande årsmöte) till nästa höst om det allsvenska kontraktet räddas.

– Jag tycker man ska adjungera in den tilltänkte efterträdaren i god tid. Det är viktigt att bygga en systematik kring successionen. Tanken är att avveckla sig själv under en övergångsperiod som är odramatisk. För min efterträdare blir det en chans att forma föreningens framtid, förklarar Krister Azelius till Sydsvenskan.

Vidare så funderar bitvis hårt kritiserade Azelius så här över sina år i HIF.

– Jag satt ju först sju år som sekreterare innan jag kom tillbaka som ordförande. För att bryta mönstret vore det bra med någon som är tio yngre än jag och har ett modernt tänk.

– En god egenskap för att kunna driva HIF är att vara jurist. Jag förstår att jag talar i egen sak, men jag anser det är ett stort plus. Det har man stor nytta av när det gäller kontraktsförhandlingar, betalningar, arbetsrätt och annat. Gärna någon med erfarenhet från näringslivet också. I många hänseenden är det bättre med en bolagsjurist än en advokat som jag själv är.

Krister Azelius avslutar med att kommentera det faktum att det kan se ut som att han flyr vid ett eventuellt misslyckande - om klubben skulle åka ur.

- Jag tycker det är logiskt att jag som ytterst ansvarig tar konsekvenserna vid ett misslyckande.