Oroas inte för att Bajen inte ska få sina pengar

Kossounou Odilon blev en jätteförsäljning för Hammarby när han i fjol lämnade för Club Brugge. Försvararen från Elfenbenskusten gick i en affär värd 44 miljoner, och han gjorde med bara nio allsvenska matcher i bagaget.

FotbollDirekt avslöjade i går om hur Odilon-affären kan bli än mer lukrativ för Hammarby. Totalt 18 miljoner kronor kan tillfalla Bajen om ett antal bonusar faller in.

Samtidigt är inte hela övergångssumman betald än. Som vid många större utlandsförsäljningar så är det uppdelat på delbetalningar. Vid årsskiftet hade Hammarby drygt 20 miljoner i fordringar på utländska klubbar som man sålt spelare till under fjolåret, förutom Odilon även Neto Borges, Björn Paulsen och Sander Svendsen.

Corona slog till med full kraft i våras och stängde ned i stort sett all fotboll helt och hållet. Och där även klubbar och ligor högre upp i näringskedjan stod inför stora ekonomiska problem.

Den ekonomiska utvecklingen i belgisk fotboll var negativ redan innan corona. I februari konstaterades att klubbar i högstaligan sammanlagt förlorat 87 miljoner euro säsongen 2018/2019.

Men där Club Brugge (dit Odilon såldes) och Gent (dit Borges såldes) var två av fem klubbar som gick plus.

Oroliga tider i fotbollsvärlden och samtidigt stora belopp som Hammarby fortfarande väntade på. Jesper Jansson kände ingen oro då, och motiverade med att man gjort affärer med stabila klubbar.

Jesper Jansson säger i dag att delbetalningar kommit in sedan nyår, och samtliga klubbar följer plan.

– Alla klubbar förhåller sig till avtal. Varje delbetalning som ska komma in har kommit in på exakt datum. När det gäller Odilon så har vi fått in delbetalningar i år som planerat, säger Jansson till FotbollDirekt.se.

– Det har inte varit några som helst problem. Vi har heller aldrig känt någon oro för det.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så är en majoritet av övergångssumman à 44 miljoner redan betald och Hammarby tillhanda. Jesper Jansson konstaterar att de utlandsförsäljningar som gjorts de senaste åren blivit än viktigare för klubben i och med coronan. Samtidigt är situationen med tomma läktare inte hållbar mycket längre till, för någon klubb.

– Det är ett fantastiskt arbete som gjorts av styrelsen, kansliet, spelare, sponsorer, supportrar. Vi har 12 000 säsongskortsinnehavare som valt att stå kvar i år, det hjälper enormt. Vi får bara hoppas att nästa år blir mer normalt.