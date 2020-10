Fick stark presentationsvideo - nu gör brassen oväntad flytt

Fabio Gama kom till Jönköpings Södra från IFK Värnamo inför fjolårssäsongen, och J-Södra presenterade honom med en annorlunda video:

Videon fick stor uppmärksamhet, även utanför Sverige. J-Södra försvarade sig mot kritik kring produktionen:

– Jag tycker nog att vi ska vänja oss vid att se fler presentationer där innehållet är tyngre än produktionen i sig. Det är det vi vill uppnå när vi gör de här "dokumentära inslagen", sade klubbchefen Fredrik Ståhl till SR.

Det blev 19 matcher och ett mål i superettan under fjolåret för den brasilianska mittfältaren. Men sedan mars i år har Fabio Gama varit klubblös. Han lämnade J-Södra inför den här säsongen och har letat klubb sedan dess.

Nu är ny klubb klar för 28-åringen. Fabio flyttar till Asante Kotoko i den ghananska högstaligan.

W E L C O M E 🇬🇭🇧🇷🔥



F A B I O G A M A



Asante Kotoko is delighted to announce the acquisition of Brazilian international Midfielder Fabio Dos Santos Gama. pic.twitter.com/h9p97o7EZ5