LÜHR: Norrköping-AIK - returen på Årets Chockmatch i allsvenskan

Det var en match som chockade allsvenskan.

Och som i slutändan kostade tränaren Rikard Norling jobbet och kastade en storklubb in i en torktumlare av desperation.

Nu är vi redo för rond 2 av IFK Norrköping-AIK - men inget är sig längre likt.

DÅ:

Det var tomt men knappast tyst i den väldiga Nationalarenan i Solna när domare Glenn Nyberg blåste igång matchen den 17 juni.

IFK Norrköpings manager Jens Gustafssons stridsrop ekade över Friends arena, och han vrålade högt, högt - HÖGT! Och det gav omedelbar effekt.

Gästerna virvlade runt på offensiv planhalva där Rikard Norlings nya och så omskrivna man-mot-man-defensiv led nederlag i stort sett i varenda närkamp och löpning, och redan i den femte minuten så kunde Simon Thern snyggt placera in 0-1 bakom AIK:s målvakt Jakob Haugaard.

Vrålen från sidlinjen bara tilltog.

Och ett par minuter senare kom 0-2 genom Henrik Castegren, och innan halvleken var över så stod det 0-4.

Noll-fyra!

IFK Norrköping utvecklades att bli “vårens”, och det fanns de som ville dela ut Lennart Johanssons pokal till manager Gustafsson & Co redan efter åtta omgångar då man ledde serien med sju poäng före Häcken efter sex segrar och tvåa kryss.

Chockade AIK:s spelare linkade av till halvtidsvilan, då omedvetna om att den här halvleken i förlängningen skulle innebära nedflyttningskamp och slutet för Rikard Norlings andra sejour i AIK.

Och början till något helt nytt.

NU:

Jag tror ingen av klubbarna är hundraprocentigt nöjda med prestationerna och poängutfallet efter 24 spelade omgångar av allsvenskan.

Eller, AIK har ingen anledning att vara det, samtidigt som IFK Norrköpings ambitioner säkert var att pressa Malmö FF in i kaklet i kampen om SM-guldet. De chanserna är i dag försvinnande små, trots att Peking i kväll kan kliva upp på andra plats i tabellen.

Det har också varit lite interna turer under 2020, dels med player manager Mikael “Gädda” Hansson som fick lämna sitt uppdrag trots spelarnas protester, och så AIK:s och IFK Göteborgs intresse för Jens Gustafsson mitt under säsongen.

gMen IFK Norrköping har ändå anledning att vara nöjda med några viktiga pusselbitar som fallit på plats under ett år som inte liknat något annat. När ekonomin kraschar runt om i sportvärlden på grund av covid 19 och klubbar plågas av konkurshot så har IFK Norrköping gjort två fantastiska försäljningar (Pontus Almqvist till Rostov och Rasmus Lauritsen till Dinamo Zagreb) och står starka inför ännu ett utmanande år och säsong 2021.

Två spelare som man i klubben utvecklat på olika sätt, förädlat och nu gjort en fantastisk förtjänt på.

Precis så som allsvenska klubbar vill jobba.

AIK har gjort lite tvärtom.

Efter det omtumlande man-mot-man-experimentet så fick Rikard Norling gå i slutet av juli, och man plockade in Bartosz Grzelak som spelmässigt omedelbart vred tillbaka klockan till trygghetens 2019.

Färske sportchefen Henrik Jurelius skrapade också från ett allt tommare kassaskåp ihop tillräckligt med pengar för att plocka in Mikael Lustig, Sotirios Papagiannopoulos och Filip Rogic för att skapa trygghet och spets i ett lag som länge såg ut som en spillra.

Värvningar som fått kritik i pandemi- och permitteringstider men också gett effekt, och ser man över de senaste veckorna så har AIK inte bara räddat sig upp på säker mark i tabellen - man har med sina fyra raka segrar också etablerat sig som ett av allsvenskans just nu formstarkaste lag.

Bra så, men 2020 är säkert ett år AIK bara vill spela av och blicka fram mot 2021 istället.

Europaplatser finns fortfarande där nånstans långt uppe, men med sju matcher kvar att spela så krävs en fortsatt våldsam spurt samtidigt som ett par storlag går bort sig för att nå en sådan dröm.

I kväll väntar i alla fall returen till det som måste kallas för Årets Chockmatch i allsvenskan, och det ska bli oerhört intressant att se hur matchen på Östgötaporten tar form.

Jag räknar med att höra Jens Gustafssons vrål från sidlinjen, de kommer under alla matcher.

Frågan är om han får samma reaktioner från sitt lag den här gången - och om AIK är beredda på energin de kan generera.