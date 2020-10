IFK Norrköping nedringt av scouter - tvingas nobba klubbar

Isak Bergmann Johannesson spås bli nästa storförsäljning för IFK Norrköping. 17-åringen har fått ett stort genombrott i allsvenskan och i går var bland andra Liverpool på plats och scoutade honom.Och det är fler som står i kö. Restriktionerna under covid-19 gör att bara sex personer kan släppas in per match, berättar klubbdirektören Jens Magnusson.– Jag tror det är sex scouter som får släppas in per match. Men vi hade otroligt många fler förfrågningar till den här matchen, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:– Så det finns en begränsning. Där fick vi lite dra i handbromsen nu. Sedan vet man aldrig exakt vilka spelare de är där för att titta på förstås. Men här i slutet, det är ju ingen hemlighet att det är många som är där för att se Isak.IFK Norrköpings chefsscout Stig Torbjörnsen:– Det är helt korrekt, det var många som inte släpptes in. Kul att så många som vill in och titta på IFK Norrköping. Det har varit så flera gånger den här säsongen faktiskt. Det är inte unikt för matchen igår. Men jag ser inget konstigt med det. Även en normal säsong är det många scouter och tittar på våra spelare. Det är fler scouter och tittar på Norrköping än Falkenberg med all respekt för dem.Och Norrköping sköter själva vilka som ska släppas in - det handlar om de klubbar man själva finner mest intressanta.– Det är som om du ska sälja din lägenhet och det är två killar som vill ha den. Den ena har en miljon på fickan, den andra har tio miljoner kronor på fickan. Det säger sig själv att du gärna hellre säljer din lägenhet för tio miljoner än en miljon om du fick välja. Så det är inga konstigheter alls.

– Vi har en kille som har ett jätteintresse runt sig, och vi kan välja vilka vill ta in. Då tittar vi på vilka som är i läge att få köpa Isak, så får andra klubbar vackert vänta.

Stig Torbjörnsen konstaterar att Norrköping själva satt sig i en bra situation med så många stora försäljningar de senaste åren. Man slipper stå bakbunden och tvingas sälja spelare, och man kan vara kalla och vänta på rätt bud.– Isak är en klok kille och han är i en situation nu där han själv får välja och ta ett bra beslut för honom själv också.