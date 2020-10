0-0 för formlaget AIK i chansfattig match

När AIK möter Sirius på torsdagskvällen i den sista hängmatchen från den 19:e omgången gjorde tränaren Bartosz Grzelak två förändringar. Bland annat lät han Erick Otieno göra allsvensk debut från start. Men närmare än en ribbträff av Paulos Abraham kom aldrig AIK i matchen mot Sirius som slutade 0-0.

Det har varit en haltande allsvensk tabell men efter torsdagskvällen kommer alla lag ha spelat 25 omgångar, då den återstående matchen från omgång 19, Sirius - AIK spelades.

AIK som grejade 2-2- mot IFK Norrköping senast startar med Mikael Lustig som var tillbaka i startelvan efter att ha varit inhoppare mot "Peking". Även Erick Otieno som också hoppade in i den matchen fanns med från start.



Sirius kom till start utan Stefano Vecchia som var avstängd.



Matchen var rejält chansfattig och slutade 0-0.

SÅ HÄR VAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING.





SLUT Matchen slutar 0-0. AIK hade som bäst en ribbträff och Sirius en nick som rensades bort på mållinjen.



90 MIN +2: AIK med en chans efter att Sebastian Larsson skickat bollen mot Sirius straffområde men Abraham som får den sista möjligheten får inte bollen. Sirius i kontring genom Sugita i situationen efter men japanen är trött och det hela rinner ut i sanden...



90 MIN: Sebastian Larsson med ett avslut men bollen skruvar sig flera meter till vänster om Sirius-målet.



90 MIN: 3 minuters tilläggstid.



89 MIN: Sirius målvakt Lukas Jonsson sätts under press och skickar ut bollen till inkast till vänster mitt på Sirius planhalva.



87 MIN: Sirius-tränaren Henrik Rydström blir varnad för protester efter en situation mellan Larsson och Sugita. Han tar emot varningen med ett leende. Han fortsätter alltså att dra på sig gula kort, trots att spelarkarriären är över sedan några år tillbaka.



83 MIN: Sirius med ett par farliga lägen, bland annat genom Sugita och sätter AIK-försvaret under viss press.



79 MIN: Björnström tar sig in i AIK:s straffområde till vänster. AIK-försvaret med Lustig i spetsen reder ut det i sista momangen.



78 MIN: Dubbelbyte hos Sirius. Ekdal och Hellborg ut. Jarl och Ståhl in.



77 MIN: Sebastian Larsson skjuter frisparken rakt i muren. Larsson får tillbaka bollen och skickar bollen mot straffområdet, där Sigthorsson står offside och blir avvinkad för det.



76 MIN: Hellborg fäller Sigthorsson bara någon meter utanför eget straffområde lite till vänster. Sebastian Larsson tar hand om bollen...



75 MIN: Jonsson är långt utanför sitt mål men reder upp situationen mot framstormande AIK-spelare.



72 MIN: Sigthorsson avlossar stora kanonen men rakt på en täckande Björkström.



70 MIN: Klockan närmar sig full tid med stormsteg men alltjämt mållöst.



67 MIN: Båda lagen gör byten. Otieno och Goitom ut för AIK. Sigthorsson och Rogic kommer in. Hos Sirius kommer Roche in och ut går Shabani.



65 MIN: Hjalmar Ekdal drar på sig ett gult kort med AIK-frispark som följd. Sebastian Larsson skickar bollen mot straffområdet. Den nickas bort i förstaläget men Bilal Husseins avslut täcks till hörna för AIK.



60 MIN: Sirius har flyttat upp nu och har tagit över spelet men AIKs spelare står rätt och täcker av ytor.



59 MIN: Sirius får en hörna från höger. Ekdal nickar mot AIK-målet men på mållinjen står inhoppande Bilal Hussein och får bort bollen.



55 MIN: Nära mål för AIK - igen. I samband med en hörna från höger fastnar bollen i Sirius straffområde. AIK med två-tre avslut, däribland ett av Lustig, utan att få in bollen. Fin offervilja från Sirius-försvararna.



51 MIN: Sirius försöker spela sig fram till vänster i AIKs straffområde men passningen mellan Björnström och Sugita är inte av tillräckligt god kvalitet, vilket gör att AIK-försvarare kan bryta och skicka bort bollen.



48 MIN: AIK får frispark i ett bra läge men bollen täcks ut till hörna och den blir resultatlös.



46 MIN: Andra halvlek igång. AIK har gjort ett byte i halvtid. Erik Ring som haft en tung kväll på sin kant byts ut och in kommer Bilal Hussein.



45 MIN: HALVTID. En typisk serielunksmatch en kväll i slutet av oktober. Det har inte kryllat av målchanser. Ribbträffen av AIKs Paulos Abrahams den näst sista minuten var det närmaste något mål som något av lagen kom i första halvlek.



44 MIN: Ribbträff för AIK! I en omställning får AIKs Paulos Abraham bollen och stannar upp precis vid kanten av straffområdet och därmed lurar han också bort ett par hemåtjobbande Sirius-spelare. Träffar sedan ribban på Sirius-målet med sitt avslut. Nära ledning för "Gnaget".



43 MIN: Netabay med ett avslut rakt på täckande AIK-spelare ut till inkast.



39 MIN: Björnström lurar bort Ring på vänsterkanten och får in bollen i straffområdet men där är AIK-spelare först och kan ta bort bollen.



36 MIN: Sirius får en frispark långt ute till vänster, nästan vid sidlinjen, åtta meter från AIKs straffområde. Elias Andersson rullar bollen längs gräset till Sugita som går på ett avslut - en rejäl sorkdödare som går utanför AIK-målet.



31 MIN: Erik Kahl i AIK och Laorent Shabani i närkamp i AIKs straffområde, där Kahl trycker till Sirius-spelaren så att denne faller. Sirius ropar på straff men domaren Ladebäck friar än en gång.



30 MIN: Elias Andersson drar bollen över den uppställda muren men också över AIK-målet.



28 MIN: Adu går hårt fram mot Netabay och blir varnad. Frispark för Sirius, tre-fyra meter utanför straffområdet till höger.



27 MIN: Elias Andersson med ett avslut sex-sju meter utanför straffområdet men Janosevic i AIK-målet är välplacerad och kan ta bollen i famnen utan större problem.





21 MIN: Djupledsboll att löpa på för Sugita men Otieno är det som är först på bollen och Sirius kontringschans rinner ut i sanden. Mycket boll för Sirius i en match som helt saknat målchanser så här långt.



18 MIN: Björnström i AIKs straffområde, går omkull i en närkamp med Lustig men domaren friar. Samtidigt ser det ut som om Lustig tar sig åt ljumskarna.



15 MIN: Efter att inget av lagen producerat något av värde får Sirius en hörna med sig i den 15:e minuten, efter att Per Karlsson skickat bollen ut över kortlinjen.



8 MIN: Otieno tar sig på nytt fram på vänsterkanten. Går på avslut själv denna gång men inte bättre än att Jonsson i Sirius-målet kan rädda.



7 MIN: AIK med sin första framstöt. Otieno med inlägg från vänster som dock tas bort av Sirius-försvarare med en rensning ut över sidlinjen.

5 MIN: Mycket boll för Sirius inledningsvis. Netabay med en lyftning in mot AIKs straffområde men bollen går till inspark för AIK-målvakten Janosevic.



1 MIN: Det är AIK som ombesörjer avsparken så att matchen kan sättas igång,.

Startelvorna:



Sirius (4-3-3)

Lukas Jonsson - Johan Karlsson, Hjalmar Ekdal, Tim Björkström, Axel Björnström - Nahom Netabay, Adam Hellborg, Elias Andersson - Yukia Sugita, Mohammed Khalid Saeid, Laorent Shabani.

Avbytare: Viscosi (mv), Karl Larson, Daniel Jarl, Nicklas Thor, Ståhl, Persson, Roche.

AIK (4-4-2)



Budimir Janosevic - Mikael Lustig, Sotirios Papagiannopoulos, Per Karlsson, Erik Kahl - Erik Ring, Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Erick Otieno - Paulos Abraham, Henok Goitom.

Avbytare: Jakob Haugaard (mv), Panajotis Dimitriadis, Kolbeinn Sightorsson, Stefan Silva, Robert Lundström, Bilal Hussein, Bojan Radulovic, Filip Rogic, Adam Ben Lamin.





Elvan omgång 25: