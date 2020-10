SIRIUS-AIK 0-0

Varningar, Sirius: Yukiya Sugita, Hjalmar Ekdal, Nahom Netabay, Henrik Rydström (tränare)

Varningar, AIK: Enock Kofi Adu, Sebastian Larsson

Domare: Adam Ladebäck

0-0 SOM VAR SÅ MYCKET 0-0 SOM DET KAN BLI

Vi har sett det så ofta den här säsongen: Sirius med ett enormt bollinnehav via modigt, snabbt och skickligt bollinnehav mot en motståndare som gör allt för att hitta rätt i ett press-spel utan att lyckas.

Många har hyllat Sirius spel för den extraordinära förmågan.

Men som lite för ofta för att Henrik Rydström ska vara nöjd med sitt lag: det blir inte mycket av det, åtminstone inte som kan räknas in i mål- och poängprotokollet.

Sirius kommer till straffområdeslinjen. Där tar det slut.

Faktum är att Sirius är det enda lag i allsvenskan som hellre hittar lösningar utanför straffområdet, även när de faktiskt har bollen just där.

Det är ingen skräll att de saknar en traditionell center (9:a) med tyngd och kraft, det blir så väldigt tydligt mot ett AIK som har "power" i sina försvarslinjer.

Nu kom Sirius till en riktigt fet målchans. Efter en hörna.

Känslan var att Sirius kunde försökt i ett dygn med sitt snygga passningsspel utan att göra mål.

Saknaden av avstängde Stefano Vecchia var stor i det avseendet.

Nu höll de förstås AIK på avstånd från deras vapen, inte minst Sebastian Larssons hörnor och frisparkar. Och det var förstås effektivt på sitt sätt.

För AIK kom ingenstans offensivt och vann den här poängen på sitt nyvunna stabila försvarsspel över hela planen. Det testade ny formation i andra halvlek och blev en aning bättre. Men inte mycket mer än så.

Det blir inte mycket mer 0-0 än så här.

NORLINGS MAN-MAN VAR FAKTISKT SAKNAT I AIK

Rikard Norlings idé med man-man-fotboll blev aldrig riktigt vad AIK och Norling hade hoppats.

Men det fungerade i ett par matcher. Framförallt mot Sirius på Friends, då Henrik Rydströms mannar inte visste var de skulle ta vägen. Då var AIK helt överlägset.

Sirius kändes mycket mer bekvämt med den här typen av konventionellt spelande AIK.

Så om det var någon gång som AIK saknade sitt man-man-spel, så var det den här gången.

FÖRSTA STARTEN FÖR OTIENO: SPÄNNANDE VÄNSTER

Inför den här säsongen - den som skulle dra igång tidigt i våras - talades det vitt och brett om AIK:s Erick Otieno.

Killen från Vasalund i division 1 som 08-experter trodde skulle bli en sensation i allsvenskan.

Men Otieno drog på sig en skada som var jobbig.

Och först nu var han redo för sin första AIK-start i allsvenskan.

Vi fick inte se särskilt mycket av Otieno - det var Sirius som ägde bollen under stora delar av matchen - men det syntes att det finns något att bygga vidare på: bra klipp i steget, stark i kroppen och riktigt spännande klipp i vänsterfoten.

SIRIUS (4-3-3)

Lukas Jonsson - 5

Johan Karlsson - 6

Hjalmar Ekdal (77) - 5

Tim Björkström - 5

Axel Björnström - 6

Nahom Netabay - 4

Adam Hellborg (77) - 5

Elias Andersson - 5

Yukiya Sugita - 5

Mohammed Saeid - 5

Laorent Shabani (66) - 5





Avbytare:

Jonathan Viscosi (mv)

Karl Larson

Daniel Jarl (77) - för kort tid för betyg

Niklas Thor

Adam Ståhl (77) - för kort tid för betyg

Joakim Persson

Jamie Roche (66) - 5





AIK (4-4-2)

Budimir Janosevic - 5

Mikael Lustig - 5

Sotirios Papagiannopoulous - 5

Per Karlsson - 5

Eric Kahl - 5

Erik Ring (46) - 3

Sebastian Larsson - 5

Enock Kofi Adu - 4

Erick Otieno (66) - 5

Paulos Abraham - 4

Henok Goitom (66) - 5





Avbytare:

Jakob Haugaard (mv)

Panajotis Dimitriadis

Stefan Silva

Robert Lundström

Bilal Hussein (46) - 4

Bojan Radulovic

Filip Rogic (66) - 5

Adam Ben Lamin

Kolbeinn Sightorsson (66) - 5





FD:s betygsskala 1-10



1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass

