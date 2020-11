Elfsborg vill skrälla - ''Känns jävligt spännande och roligt''

Målsättningen att ta Elfsborg tillbaka till den stora scenen är på väg att infrias.

Jimmy Thelin, som delvis varit ifrågasatt som tränare under sin tid i Borås, har fått laget att prestera på en högre och jämnare nivå den här säsongen.

Med blott fyra omgångar kvar ligger Elfsborg tvåa i tabellen. Åt Malmö FF finns inte mycket att göra men när de kommer till att säkra spel i Europa så har boråsarna allt i egna händer. Detta efter att ha vänt 0-1 till 2-1 hemma mot IFK Norrköping.

Inför helgens match mot Falkenberg har Elfsborg en poäng ned till trean Djurgården och två poängs försprång till Häcken precis under strecket. Närmast där bakom finns Norrköping och Hammarby som i allra högsta grad fortfarande är med i racet.

– Det känns jävligt spännande och roligt, säger Elfsborgs vänsterback Rami Kaib.

– Jag har aldrig varit med om en sån här situation. Det är nytt och roligt - och extra spännande av att vi har det i egna händer.

Förutom Falkenberg så återstår Helsingborg (h), Sirius (b) och AIK (h). Ett spelschema som 23-åringen tycker ser överkomligt ut.

– Det är ett bra schema. Sen går det inte att säga att Falkenberg borta, som slåss för att inte åka ur allsvenskan, är en lättare match än AIK hemma. Det visade dem sist mot Djurgården, det blir inte lätt att bara åka dit och hämta tre poäng. Man måste komma upp i maxprestation i alla matcher. Det är det svåra.

Det är flera storklubbar kvar i racet som vill ta er plats. Har Elfsborg verkligen rutinen för att löpa linan ut?

– Ja, absolut. Vi har både rutin och unga spelare som ändå varit med ett tag. Ta en sån som Simon Olsson, han är ung, men det är en spelare som trots det skaffat sig mycket rutin. Vi har det som krävs.

Jag tänker att er kapten Johan Larsson är en sån som blir viktig nu?

– Han tar mycket ansvar. Han pratar mycket med spelarna runt omkring sig och ger även mig tips. Klart att man lyssnar på honom eftersom vi dessutom spelar på samma position som ytterback. Han tar mycket ansvar och bidrar med mycket i gruppen.

Hur stor prestation vore det för Elfsborg som klubb och dig som spelare att gå till Europa?

– Jag tror att det betyder mycket för klubben. Det var längesen vi var i Europa. För egen del betyder det mycket också eftersom det är en ny situation.

Kaib fick en tuff start på säsongen då han tvingades till en fotoperation i våras som höll honom borta från spel i tre månader. Med tuff konkurrens på vänsterbacken i Simon Strand så har det tagit tid för honom att övertyga Thelin - men den senaste tiden har Kaib varit förstavalet.

– Det var en tuff period, men som jag sagt tidigare så var det bara att jobba mig tillbaka. Jag fick komma in i tio minuter i min comeback, sen fick jag en halvlek och sen har det blivit mer och mer. En del fram och tillbaka i startelvan men nu känns det som att jag slagit mig in i startelvan. Lite sent, men bättre sent än aldrig. Det är ändå nu det är som roligast med viktiga matcher framför oss.

Är du tillbaka på din nivå som du var på innan skadan?

– Jag skulle säga att jag är i samma spår som innan skadan. Det känns väldigt bra formmässigt, både fysiskt och psykiskt.

Vad talar för att Elfsborg grejar det här nu?

– Att vi har ett gott självförtroende, där är det bara att fortsätta. Varberg borta (0-0) var vi besvikna över, samtidigt så spelade vi bra men satte inte lägena. Mot IFK Norrköping visade vi att vi är ett topplag att räkna med - våra chanser att få resultaten med oss i sista matcherna är väldigt stora.

