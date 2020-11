Norrköpings plan för utlandsläger - kan dela camp med Hammarby

IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt har ett boende i Algarve i södra Portugal, och Algarve har också varit Norrköpings val av destination för träningsläger i flera år.

I en längre intervju i Sportbladet nyligen så nämndes att Hunt befinner sig i Portugal och tittar på möjliga träningsläger, dels för IFK Norrköpings räkning men också för Hammarbys.

Det vill han korrigera. Däremot så kan bägge klubbarna komma att ses på läger i Algarve, och kanske även mötas i träningsmatch.

– Det där blev lite tokigt. Hammarby har varit på den där campen tidigare, The Campus heter den och den ligger i Quinta do Lago. Vi kommer vara där men utan att delta i Atlantic Cup som spelas i Algarve, och som de har spelat tidigare. Men Jens (Gustafsson) har haft kontakt med Hammarby och de kan mycket väl vara intresserade av att dela The Campus med oss, att vi tränar förmiddag och de eftermiddag till exempel. Och eventuellt mötas i en match därnere, säger Hunt till FotbollDirekt.se.

– Nu vet jag inte vad de ska göra och inte göra. Vi lägger inte oss i Hammarbys planering, jag går inte deras ärenden. Men vi har en plan om ett läger 26 januari-6 februari.

Det mesta är spikat för IFK Norrköpings del. Men självklart så finns det ändå en eventualitet numera: Hur läget med covid-19 ser ut när det är dags att åka.

– För vår del, vi har preliminärbokat flyg, hotell och planer. Men vi är som alla andra i händerna på utvecklingen i världen med smittspridning och annat. Givetvis. Men om det är möjligt att åka dit då, så kommer vi att göra det.

Peter Hunt befinner sig alltså just nu i Algarve, och han beskriver läget där som relativt lugnt.

– För tillfället är det ganska låg smittspridning på Algarvekusten. Det är betydligt mindre smittspridning här jämfört med övriga Portugal och Spanien. Portugal har en ganska lik utveckling som Sverige. Det är framför allt i storstäderna, Lissabon och Porto som det är mycket smittspridning. Jag är ingen expert och vi vet inte vart det här tar vägen. Men just nu ser det ganska bra ut här i Algarve, vi får hoppas att det fortsätter så och att det går åt rätt håll överallt.

För IFK Norrköpings del blir det alltså inte spel i Atlantic Cup, där många bra internationella lag brukar dyka upp.

– Det passade inte med Atlantic Cup för oss, framför allt passade det inte med agenten som arrangerar turneringen. Det handlar om februari, och det drar ju igång ganska snart efter det därhemma med svenska cupen. Även om vi förstås inte riktigt vet hur det blir nästa år så är det ju vanligtvis så. Därför blir det ett vanligt camp där vi såklart ska spela träningsmatcher.

Och sådana brukar inte vara några problem att få till stånd. Många lag från olika länder ligger vanligtvis på läger i Algarve under den här tiden. Annars finns det bra inhemska lag att möta.

– Bara i Algarve är det två lag i portugisiska högstadivisionen. Vi mötte till exempel Farense förra året, de spelar i högstaligan nu.

Och faciliteterna beskriver Hunt som "top notch".

– En helt fantastisk anläggning. Inte så gammal, ett par-tre år bara. De har väldigt många topplag som kommer dit, inte minst engelska, det är en engelskägd resort. De har en hybridmatta som är den bästa jag någonsin sett. Det är en fröjd att kunna vara där.

