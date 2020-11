AIKs tunga ekonomiska smäll - drygt 28 miljoner kr minus

AIK Fotboll redovisade på torsdagen sin ekonomiska rapport för tredje kvartalet 2020. Under kvartalet gick klubben back med drygt 12 miljoner kronor och totalt för 2020 har AIK gjort ett minus på 28,3 miljoner.

- Även om kassan tar stryk har vi ändå ett ganska bra kassakapital vid årets slut och det kommer vi att kunna bära med oss i 2021, även om det blir förlust också i Q4, säger AIKs finansdirektör Håkan Strandlund.

Det har varit ett tufft år ekonomiskt för allsvenskans fotbollsklubbar. Malmö FF, IFK Göteborg och Hammarby hör till klubbarna som kommer att göra stort minus. Enda undantaget är IFK Norrköping.

Nu redovisar även AIK hur deras situation ser ut inför fortsättningen av året och inför kommande säsong. Och det är ingen munter läsning. Klubben backar rejält på flera punkter. Inte minst på intäktssidan där 161,4 miljoner under januari-september 2019 blev till 87 miljoner under 2020.

- Det är ett annorlunda år. Normalt är Q3 det starkaste kvartalet för AIK Fotboll. Denna gång blir det tyvärr ett sämre kvartal kopplat till pandemin som påverkat oss enormt mycket under Q3, säger Håkan Strandlund i en intervju på AIK Play.

Något som påverkar kassaflödet är också hur många supportrar som avser att efterskänka sina årskort. Där har omkring 60 procent valt att göra det. En siffra som Strandlund inte är helt nöjd med.

- Vi har kört en kampanj under sommaren och vi har nått ut ganska bra men inte fått en full träffbild. Vi ligger på drygt 60 procent med efterskänkta årskort och 1 procent har anmält att de vill ha återbetalning. Vi har en del att göra där för att nå ut till samtliga årskortsinnehavare, säger Strandlund om det faktum att bara 60 procent valt att efterskänka kostnaden för sina årskort.

När det gäller situationen för 2021 säger Strandlund såhär:

- Även om kassan tar stryk har vi ett ganska bra kassakapital vid årets slut och det kommer vi att kunna bära med oss in i 2021. Vi tar med oss en ganska kraftig förlust, vilket gör att soliditeten blir mindre. Vi blir tvungna att titta på åtgärder om pandemin fortsätter.

Budskapet till sportchefen Henrik Jurelius när det gäller nyförvärv till 2021 kommer att lyda: Försiktighet.

- Det handlar om att ha låga driftskostnader för 2021. Vad gäller generellt med transfers ska man vara försiktiga med att göra större förvärv. Men kan vi hitta en ekvation, där vi får in transferintäkter, finns det en balans med möjlighet till förstärkningar. Vi kan inte bromsa oss ur en trupp. Vi måste hitta dynamiken mellan transfers in och transfers ut.

Och hur det gäller förutsättningarna som klubben har att jobba med till 2021 så kommer det även där att präglas av försiktighet för att kunna gasa på mer under säsongen och om förutsättningarna ändras till det bättre när det gäller pandemin.

- Vi måste börja jobba med utifrån som det råder idag med en nedstängd arena. Vi går in i 2021 med den förutsättningen som gäller just nu. Vi får anpassa våra erbjudanden till våra medlemmar och supportrar. Sen får vi se hur vi kan släppa upp saker och ting under den resan. Vi får gå in med en strategi som vi får anpassa under 2021. Vi måste vara mer flexibla i vårt tänk.

