AIK tvingas säga nej till ungdomar: "Krävs politiska beslut"

AIK Fotboll klarar inte längre av att växa på ungdomssidan som i dag ger utrymme för omkring 1600 pojkar och flickor.Taket är nått. Det har gått så långt att AIK just nu inte kan ta emot fler och oroas för att i allt större utsträckning tvingas neka familjer plats i AIK.I nuläget står hela 1500 barn i kö.Det är så många som väntar på en plats i AIK U och det är en situation utan ljus.AIK:s Björn Wesström reagerar starkt på en genomgång kommun för kommun där det står klart att Solna med 78 000 invånare bara har sju anläggningar att tillgå, en siffra som gör 11,14 tusental personer per plan.Solna står så långt efter andra kommuner att AIK:s vd nu visar en stark oro för framtiden - och för att AIK ska tappa mark på ungdomssidan.- Solna Stad har ett fantastiskt föreningsliv, på seniornivå så spelar AIK:s herrar och damer i allsvenskan och Vasalunds herrar har kvalificerat sig Superettan 2021. Det är otroligt kul och fruktansvärt bra gjort säger Björn Wesström till FotbollDirekt.se.- Men ser vi till anläggningsförutsättningar så är Solna Stad som sagt just nu sämst i klassen.- Det blir uppenbart om man tittar kommun för kommun. Nu uppnår klubbarna ändå resultat på seniornivå och gör en massa samhällsnytta för barn och ungdomar, men det är trots förutsättningarna och inte tack vare. Det här är en farlig utveckling för framtiden, framförallt för Solnas barn och ungdomar.- Dessvärre ja. Vi kan helt enkelt inte erbjuda fler plats med dom yttre förutsättningar som finns idag. Vi behöver vara trovärdiga när vi tar emot någon och kunna erbjuda en verksamhet som är utvecklande och omhändertagande.- Vi skulle gärna ta ansvar för fler barn och ungdomar. Det är oerhört kostsamt för ett samhälle att ställa barn och ungdomar i utanförskap, att inte se kopplingen mellan idrott, hälsa och välmående blir på sikt en oerhört mycket dyrare politik än att inkludera dom i ett fungerande föreningsliv.- Jag har full förståelse att det finns en mängd olika utmaningar och prioriteringar att hantera, i synnerhet i dessa tider. För mig är det en än större anledning att ta vår utsträckta hand i denna på så många plan viktiga fråga, säger han för att betona:- Vi är en samhällsaktör som vill ta större ansvar och hjälpa samhället med att inkludera fler barn och ungdomar i organiserad verksamhet, det har jag svårt att se att det finns något politiskt motstånd till.- Det finns en regelbunden kontakt både på tjänstemannanivå och med politikerna. Vi diskuterar i dom kontakterna vilken typ av samhällsnytta det här handlar om och vilken nyttig resurs AIK Fotboll i ännu större utsträckning skulle kunna vara, dels för fritidsverksamheten men också i för-, grund- och gymnasieskolor med det varumärket vi är.Björn Wesström fortsätter kring rent socioperspektiv som handlar om inte minst att överbrygga allt mer markerande klyftor i samhället. AIK:s vd kommer in på bland annat in på en växande ungdomskriminalitet.- AIK Fotboll har många syften med sin verksamhet, kopplingen till samhällsnyttan är att välmående ungdomar fattar klokare beslut och i större utsträckning jagar sina positiva drömmar.- Vi har en växande ungdomskriminalitet där destruktiva beteenden uppenbart skapar stora problem för såvitt individer som samhället i stort. I denna tid vill AIK Fotboll bidra till samhällsnyttan med en utökning av sin verksamhet för att skapa fler goda vanor och positiva beteenden.- Det skall sägas att detta inte bara handlar om AIK Fotboll, AIK handlar om så mycket mer och innehåller dels en mängd olika idrotter, både individuella och lagidrotter samt har en stor mängd organiserade supportrar som alla på sitt sätt skulle kunna bidra till en inkludering i organiserad verksamhet som skulle kunna gynna samhället.- Föreningarna i Solna Stad gör en enorm samhällsnytta men utan förbättrade yttre förutsättningar så kan vi inte ta det ansvar vi har potential att göra.- Jag vill inte uttala mig för någon annans räkning, AIK Fotboll vill skapa förutsättningar för en större inkludering till idrott och hälsa som i sin tur leder till ett ökat välmående, säger Wesström.- Skapar vi inte dom förutsättningarna så kommer det att kosta samhället betydligt större summor än dom investeringar som skulle krävas för en ökad inkludering, jag har jättesvårt att se att politiken inte ser uppsidorna med det och vill diskutera vilka konkreta åtgärder som krävs för att ta oss dit.

