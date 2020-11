"Om en ung och en äldre är lika bra, då spelar jag den yngre"

Årets sista derby blir Bartosz Grzelaks andra som huvudtränare för AIK. Det första slutade med 3-0-seger för AIK mot Hammarby, en match som enligt många var en taktisk seger för Grzelak mot Stefan Billborn.

Nu väntar Djurgården på Tele2 Arena.

– Känslan är bra. Vi har inget att klaga på. Sedan är det alltid så den här tiden på året, lite småskavanker efter ett år av hårt matchande, och dessutom mer än vanligt i år. Det är inte alla spelare som varit i full träning i veckan här, sedan kommer vi inte gå in på namn. Men vi har en bra känsla, säger Grzelak.

Hur ser du på derby utan publik, är det fortfarande en speciell match rent spelmässigt när den kulissen saknas?

– Jag tror inte det blir som vilken match som helst. Alla är medvetna om vad det betyder. Jag är säker på att det finns en derbyfaktor där. Sedan är det utan publik, och jag skulle ljuga om jag sade att det inte är en faktor. Det kan ingen ta ifrån våra supportrar, vi vet vad de gör i derbyt, de är ett fantastiskt stöd. Det är något vi har försökt hantera i år. Vi vet att det betyder väldigt mycket för dem även om de inte är på plats.

Hur ser du på Djurgården och var de står nu?

– De hade en poängmässig svacka, sedan har de lyft sig. Med en stark vändning hemma mot Malmö FF, som de följde upp med seger mot Häcken. Sedan har de förvisso en förlust här mot Falkenberg men jag tror att den har mindre betydelse nu.

Vad förväntar du dig för match?

– Jag förväntar mig inte så mycket av Djurgården, de är rätt jämna i sina prestationer, Utan jag förväntar mig mer av oss av oss och vad vi kan påverka därute. Att viljan att vinna är större än rädslan för att förlora. Att vi kan gå ut på planen med glädje.

Bartosz Grzelaks första match som huvudtränare för AIK var mot Kalmar den 2 augusti. Bara lite drygt tre månader sedan. Det känns som betydligt längre tid än så - inte minst som situationen är så helt annorlunda nu.

Den där omedelbara effekten kom aldrig i form av segrar och poäng, de fem första matcherna gav två oavgjorda och tre förluster.

AIK tog in flera namnstarka nyförvärv i sommarfönstret, som Mikael Lustig, Sotirios Papagiannopoulos och Filip Rogic. Säkerligen en delförklaring till vändningen.

Men det går också att titta på andra orsaker.

De där fem första matcherna utan seger kom under en period från 2 augusti till 16 augusti.

Fem matcher på två veckor. I september kom ett landslagsuppehåll, och därefter är AIK obesegrade.

Att ni började plocka poäng och segrar sammanfaller i tid med att allsvenska spelschemat lugnat ner sig lite. Det började med 0-0 borta mot Malmö i september efter landslagsuppehållet. Hur mycket har det spelat in för er?

– Det tror jag absolut har varit en faktor, framför allt kring hur vi fick tid att jobba med saker, hur vi vill bygga ett nytt spelsätt sedan jag kom in. Klart att det underlättade att vi fick veckor med flera träningstillfällen som inte bara var matchförberedande.

– Men sedan finns det aldrig bara en orsak när sådant händer. Vi fick in nya spelare, och vi fick också tillbaka spelare från skador. Vi har haft väldigt många spelare borta i olika perioder; Nabil, Seb Larsson, Ofori, ”Pertan” var borta ett tag. Så det var mycket som hände i samma veva där.

Henok Goitom som fått mycket speltid och dragit ett tungt lass, han har levererat på ett helt annat sätt här i höst när det lugnat ner sig. Har det haft samma effekt där?

– Det har han väl gett uttryck för själv tidigare också. Det är klart att det kan ligga något i det, det kan mycket väl stämma.

Samtidigt som AIK fått in rutin i sommarfönstret så har man släppt fram väldigt många yngre spelare och verkligen gett dem chansen i skarpt läge. Eric Kahl och Paulos Abraham har etablerat sig i allsvenskan, Erik Ring kan vara på väg att göra det. Det har också skett under en period som varit den tuffaste för klubben på många år.

Grzelak har till viss del ärvt truppen och många hade fått chansen av Rikard Norling redan innan han kom in som tränare. Men han har också fortsatt satsa på yngre namn, där exempelvis Erik Ring kommit in lite "från ingenstans" under sensommaren och hösten.

Jag pratade med Eric Kahl tidigare. Han sade att om någon sagt till honom innan säsongen att han skulle få spela så här mycket, och debuterat i U21-landslaget, så hade han bara skrattat och inte trott på det. Har det känts självklart för dig att spela honom, har du känt att du kan lita på honom?

– Jag har trott på hans potential ända sedan jag började jobba i AIK. Sedan vi fick jobba på hans försvarsspel, hur han ska agera och hur han ska bli en ytterback både offensivt och defensivt i det spelsätt jag spela. Och det var en uppgift han tog sig an med glädje. Men han har fått jobba för att bli den han är i vår fyrbackslinje nu.

– Och det är han som ska ha beröm för det arbete han lagt ned, mer än att vi ska ta åt oss något av det. Han är ödmjuk, han svävar inte iväg. Får han en uppgift så tar han sig an den och är väldigt fokuserad i det.

Hur är det att jobba med ett lag där det finns så mycket potential, så många yngre spännande spelare? Inspirerande?

– Det är väldigt roligt. Jag tror vi är det lag i allsvenskan som spelat flest tonåringar. Det är välinvesterade minuter, samtidigt har de ju kvalificerat sig för det. Det är bara att kolla på vår bänk i vissa matcher och vilka spelare som suttit där. Det är inte så att vi skickar ut dem för att vara schyssta, det ingen social verksamhet. Utan de har förtjänat de chanserna.

– Man måste våga tro på att de spelare som kommer upp kan klara av det. För det är ju så i alla klubbar, det kommer ett koppel unga spelare varje år och knackar på dörren. Många av dem kommer inte att bli allsvenska spelare.

Grzelak fortsätter:

– Jag har den inställningen, att om en ung spelare och en äldre är lika bra, då spelar jag den yngre. Det är också ett sätt att sätta lite press på de äldre spelarna. Sedan finns det en skillnad i hur man gör det. Det här har varit matcher där mycket stått på spel, det har liksom inte handlat om att spela av säsongen och låta Kahl, Paulos, Ring bara få känna på det litegrann. Utan det har verkligen varit skarpt läge, där de utmanats. Och prestationen har varit desto bättre. Det är en stor skillnad där.

Erik Ring är en sådan spelare som kommit fram nu under din ledning, som knappt någon hade koll på inför säsongen...

– Det är samma där, någonstans måste man bestämma sig. Om man tycker att de ser flygfärdiga ut, trycka ut dem ur boet. Erik Ring är ett exempel på någon som gradvis fått större uppgifter och tagit sig an dem på ett bra sätt.

Det som återstår av säsongen nu... ni har tagit er ur bottenstriden, samtidigt en bit upp till Europaplatser. Nu väntar derby som förstås är bränsle nog i sig själv, men de övriga matcherna, vad gör man av det som är kvar?

– Jag skulle inte säga det, att det skulle vara svårt att hitta någonting som motiverar oss nu. Den situation AIK befunnit sig, det är ingen annan klubb som varit i den i allsvenskan, om man ser till historik och storlek på klubb. Möjligen IFK Göteborg, Jag upplever inte att vi har några som helst motivationsproblem.

– Jag känner att spelarna är motiverade av utvecklingen av vårt spel, att bygga vidare på det vi börjat på här. Det är alltid så i AIK, en balans mellan utvecklingsfokus och resultat. Spelar man i AIK så är det alltid ett resultatkrav. Så det är inga problem.

