Fotbollen garanterar säkerheten - The Show Must Go On

Fotboll, fotboll, fotboll; alltid, oavsett vilket och till vilket pris som helst mitt i explosiv pandemi?

Frågan är inte svart eller vit.

Men svensk fotboll har genom hela säsongen bevisat att den kan garantera en säker arbetsmiljö och då finns det bara fördelar med The Show Must Go On.

I takt med att covid 19-viruset sprider sig likt en explosion över hela Sverige i den andra våg som experter och myndigheter förnekat så är det inte konstigt att fotbollens proffsverksamhet ifrågasätts.

Mest för att det sticker i ögonen, tror jag.

Det blev än mer aktuellt inför träningslandskampen Danmark-Sverige, när omständigheterna gjorde att bägge lagen brandskattades så till den milda grad att matchen i slutändan bara spelades av för att säkra TV-pengarna.

Jag tyckte att den matchen skulle skrotats eftersom inrese- och karantänsproblematiken förvandlade den till en träningsmatch utan sportsligt värde.

Min åsikt grundade sig inte alls kring tänkbara smittorisker.

Det är när det gastas högt om att fotbollsspelare åker Europa runt och sprider smitta som du inser hur dålig koll många har.

Spelare i internationella matcher lever i en hermetiskt sluten värld, övervakade med dagliga coronatester. De flyger i egna plan, träffar inga andra på hotellet, går inte utanför dörren förrän de transporteras gemensamt till en träning med munskydd.

Är någon smittad upptäcks det tidigt, det blir isolering och omfattande smittspårnimng i en liten grupp.

Var och en av de här spelarna är en mycket större smittorisk i vardagen, så snart de går på Ica, hämtar barn på dagis eller har en parmiddag hemma i sin egen lägenhet.

Mitt mantra: en fotbollsarena i samband med en internationell match är den säkraste platsen i världen att vara på idag.

Dessutom finns det inga som helst belägg för att fotbollsaktivitet utomhus sprider smitta. Snarare tvärtom.

Att vi låter ligafotboll och landskamper snurra är helt rätt.

Så länge det går att genomföra säkert så finns det bara vinnare.

Alternativet hade varit att lägga ned allting i väntan på bättre tider någon gång framåt 2022 och då hade vi inte haft någon fotboll kvar.

En svensk regering hade inte haft vare sig lust eller möjlighet att stötta elitfotbollen ekonomiskt, det stöd som kommit så här långt har inte varit i närheten av det som hela den svensk fotbollsfamiljen äskat.

Utan fotboll i TV-rutorna från allsvenskan 2020 så tror jag inte att vi hade haft särskilt många klubbar kvar.

Klubbarnas pengar föder spelare men också många andra anställda, det ger överlevnad åt mediabolag (inklusive detta), skapar viss sponsoraktivitet trots allt och delar av den cash som strömmar in förgrenar sig vidare till mindre föreningar, ledare, barn- och ungdomsfotboll.

En allsvensk säsong betyder mycket mer än att tävlas om resultat på en fotbollsplan, detsamma gäller förstås Nations League, ett tilltänkt EM och så vidare.

Jag vågar påstå att det dessutom skapar ett uns av nödvändig glädje i mörkret för väldigt många människor i landet, trots att vi avskyr ekande tomma läktare.

Så, om det nu bevisligen går att genomföra fotbollsmatcher så säkert som svensk fotboll gjort under den här säsongen - varför skulle vi inte göra det?

Är verkligen alternativet bättre?

Skulle det innebära färre sjuka människor? Eller blir det snarare tvärtom?

Det är värt att tänka på.

***

Det är svårt att släppa hur uselt Sverige var i landskampen mot Danmark.

Jag kan inte minnas att jag sett något värre i svenska landslagssammanhang.

Vi kan inte jämföra med matcherna på januariturnén som är mitt i vintern med allsvenska spelare, för det är vad det är.

Nu körde Sverige ändå med spelare som gjort en hel del landskamper och som spelar eller har spelat i några av Europas största ligor.

Mot ett Danmark som hämtat upp folk på vägen till matchen.

Det var sannerligen under all kritik och även om vi inte ska lägga för stor vikt vid en sån här match så är det oroande att ett dansk C-lag besitter så mycket större tekniskt kvalitet att de kan spela bort ett svenskt landslag på den här nivån.

***

Jag såg "presskonferensen" med Peter Wettergren efter matchen.

Den danska modellen var att låta utsända reportrar ställa frågor via en chatt som sen förmedlades till Wettergren.

Lite svårt att trycka på med följdfrågor då.

Ett skämt.

***

Dansk media var sjukt förundrade över att Sveriges släppte laguppställningen dagen innan match.

De påpekade att det bara hänt någon enstaka gång i den danska landslagshistorien.

Wettergren fick till och med en fråga om det kunde ha påverkat utgången i matchen.

På riktigt, alltså.

***

Alexander Isak fick alltså 90 minuter i den här matchen, dä Sverige aldrig utnyttjade sina sex byten.

Då är man så långt bort från en startplats mot Kroatien på lördag som det går att komma.

***

Jag tror att Victor Claesson eller Jordan Larsson bildar anfallspar med givna Marcus Berg mot kroaterna.

***

Tänkbar svensk laguppställning:

Olsen - Lustig, Nilsson Lindelöf, Helander, Augustinsson - Kulusevski, Larsson, K Olsson, Forsberg - Claesson, Berg.