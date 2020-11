Lühr om frågetecken i landslaget - namnen som inte sitter så säkert

Äventyret i Nations League slutade illa.

Och det är svåranalyserat.

Men klart är att den sportbil som blänkte så vackert i höstrusket på Friends arena i mötet med Kroatien, visade sig ha både bucklor och driftproblem i Stade de Frances strålkastarljus.

Det var så sent som i lördags som allt var tipp topp med det blågula fotbollslandslaget.

Tankarna på framtiden kändes inte bara ljusa, de framkallade dofter av rejäla EM-framgångar redan nästa sommar.

20-åriga Juventus-stjärnan Dejan Kulusevski hade dominerat mot vice världsmästarna Kroatien, gjort mål och skapat fina chanser åt sina lagkamrater.

I mittförsvaret klev 31-årige Marcus Danielson fram som den Sven Dufva alla Djurgårdssupportrar minns honom från guldsäsongen 2019, och var ju den perfekte kollegan till Victor Nilsson Lindelöf.

Den länge ensamme världsklassteknikern i blågult Emil Forsberg hade fått en lekkamrat i Kulusevski, och alla unga forwards bara älskade och drömde om att få spela med Marcus Berg på topp.

Så gick det några dagar, Sverige tog vägen om Stade de France för en dejt med Olivier Giroud, Paul Pogba, Kylian Mbappé & Co och festen stannade plötsligt upp, baren stängde och vi nyktrade alla till ganska snabbt.

Nu är det ju så att det är lätt att tycka starkt och mycket om det vi fortfarande har på näthinnan, det allra färskaste minnet.

Trots att vi ju vet att det sällan är så bra om man upplever det så underbart härliga i stunden, och att det lika sällan är så dåligt som när man tar emot snytingar och omedelbara motgångar,

Det ÄR svårt att ha perspektiv, och i fallet Sverige och Nations League så är det fullt begripligt att man får kämpa med detta.

Hur ska vi värdera prestationerna mot några av världens bästa landslag?

Var befinner sig Sverige i hackordningen egentligen?

Är vi på väg framåt, bakåt - eller står landslaget och stampar?

Vad har vi egentligen lärt oss?

Tja…

… det är klasskillnad även på världsklassmotstånd. Det Kroatien svenskarna slog på Friends arena i lördags och borde (?) slagit i Zagreb tidigare i gruppspelet var ju inte i närheten av den dynamit ett mätt och avslaget Frankrike kunde visa upp i Paris.

… Sverige kan på den bästa av dagar kanske fortfarande störa motstånd av Frankrikes och Portugals kaliber, men då finns inga utrymmen för misstag eller ens små oförargliga blunders. Men under Nations League så har dessa dykt upp i samtliga matcher - förutom just mot Kroatien hemma.

… det finns frågetecken i det svenska landslaget, på flera positioner och lagdelar. Till exempel vänsterbacksplatsen då den givne men också skadedrabbade Ludwig Augustinsson inte är med. En kapabel Mikael Lustig är given till höger i backlinjen, men en Lustig som hade det svårt mot snabba fransmän och snart fyller 34 år - och de möjliga ersättarna bultar inte på dörren till startelvan direkt. Var placerar man Dejan Kulusevski? Måste inte den närkampsstarke och populäre Marcus Berg ändå börja göra lite mål för att få speltid? Är Alexander Isak den givne framtidsmannen i anfallet? Ska vi ändå inte kunna förvänta oss mer av vår fortfarande störste (?) stjärna, Emil Forsberg? Hur viktig är Sebastian Larssons högerfot att ha med i startelvan?

Och så vidare.

Men jag lyfter dessa frågetecken med 2-4 och en fransk kross på näthinnan, och jag vet ju att allt inte är så illa som det kanske kändes den här tisdagskvällen.

För det HAR skapats en framtidstro under den senaste veckan, och den stavas ju lojalt lagarbete kryddat med Dejan Kulusevski.

I bästa fall har Emil Forsberg också en växel till att lägga i nästa sommar, och Alexander Isak hittar förhoppningsvis mycket snart vingarna igen i Real Sociedad.

Och i Kristoffer Olsson har blågult ett hjärta och en hjärna att bygga laget kring.

Frågan vi måste ställa oss är ju vilka förväntningar vi ska ha på det svenska landslaget i fotboll.

Men så länge förbundskapten Janne Andersson och spelarna utåt säger att man vill vinna varje match man spelar, oavsett motstånd - och målet var att hänga kvar i Nations League A-division så har det här äventyret inte varit tillräckligt bra.