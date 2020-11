"Bänkat bästa spelaren - Nilsson ingen långsiktig Blåvitt-lösning"

Tre matcher som avgör allt för IFK Göteborg - ett allsvenskt kontrakt ska räddas. FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr svarar på frågor om Blåvitts möjligheter inför den svettiga avslutningen.

Klarar IFK Göteborg det här, blir det allsvenskt 2021?

– Det ser ut så, för i få ligor slår inställning klass så ofta (magkänsla, inga vetenskapliga bevis) som i allsvenskan - och Blåvitt har “mätta” och formsvaga lag som Östersund och Sirius kvar att möta.

– Men en smäll mot Häcken i 031-derbyt och ångesten kan snabbt vara över IFK Göteborg, och ångest kan förlama hela lag.

Blåvitt bytte tränare precis som AIK, liksom att båda tog in flera tunga betydande namn. Men där AIK nu går starkt så gör IFK det inte. Hur ser du på det?

– AIK tog in en bättre tränare och bättre spelare. Man betalade för dyrt för ett par av dem, och det kommer AIK få tackla under 2021, men man säkrade det allsvenska kontraktet med marginal och har till och med skapat framtidstro under andra halvan av allsvenskan.

– Blåvitt valde hemvändare, populära veteraner med skadebekymmer, eller med en svår rehabilitering som senaste station i karriären. Dessa förväntades ta ledande positioner i laget, men hur mycket huvuden än har velat så har kropparna inte svarat upp.

Vilket av IFK Göteborgs nyförvärv i år betyder mest så här långt?

– Lite oväntat så är det Mattias Bjärsmyr som kommit in och gjort det okej på en position där Blåvitt desperat behövt det, mittbacken. Bjärsmyr var ju en “okej, vi hittade inget annat på marknaden och har ju inte råd heller och Bjärsmyr är ändå här och tränar”-värvning.

Tror du i grunden på Roland Nilsson?

– Jag tycker inte att Roland Nilsson är en långsiktig lösning för IFK Göteborg, inte om man ska bygga nytt och sikta på att konstruera en fräsch och nytänkande förening för framtiden. Fixar Nilsson ett nytt kontrakt åt Blåvitt så ska han ha en eloge, men att han skulle vara skepparen som styr IFK Göteborg mot toppen igen, det tror jag inte.

– Jag menar, Roland Nilsson bänkade Alhassan Yusuf, klubbens i särklass bäste spelare, i 0-1-förlusten mot Örebro SK. Det går ju inte att begripa.

Vad saknas fortsatt tror du?

– Pengar. Kvalitet i truppen. En konsekvent tro på de egna unga spelarna. Bland annat.

Vad vågar du tro kring när Max Markusson visar att förändringar väntar för 2021?

– Jag förväntar mig att man återgår till den röda tråd man hastigt klippte av när det började gå fel med resultaten, det vill säga satsa på sina unga talanger.

– Hemvändande, lojala och publikfriande veteraner kan möjligen agera livboj eller flytväst ett litet tag, men det är inget som kommer att lyfta mot toppen av allsvenskan, eller mot Europa för den delen.

Matchrapporter: Emil Holm matchhjälte för IFK Göteborg mot Helsingborg Nahir Besara matchhjälte för Örebro mot IFK Göteborg