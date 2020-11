AIK jagar topp-4 trots allt : "Måste ge kredd till Jurelius"

Filip Rogic har varit med om att vända AIK från krislag till poängmaskin.

Inför helgens match mot sin gamla klubb varnar han laget för att slappna av.

– De har några riktigt vassa spelare, som Besara som varit väldigt bra här på slutet, säger han.



En enda förlust på lagets tolv senaste matcher har gett AIK en rejäl skjuts uppåt i tabellen.

Inför söndagens hemmamatch mot Örebro ligger AIK åtta i tabellen med chans, i alla fall på pappret, att blanda sig in i leken om Europaplats.

Upp till fjärdeplacerade Djurgården har AIK bara fyra poäng upp och ytterligare två poäng upp är det till trean Häcken. Detta med nio poäng kvar att spela om.

En otrolig vändning på en säsong som såg ut att kunna sluta med bottenstrid hela vägen in i mål. Filip Rogic är ett av nyförvärven som kommit in och förstärkt laget under hösten.

– När jag kom så ville jag komma och hjälpa laget att ta bättre placeringar. Jag tycker att vi de sista tio matcherna visat att vi inte ska vara där nere. Tio matcher utan förlust, man måste göra det bra för att klara det. Nu har vi tre matcher att bygga vidare inför nästa säsong, så får vi se vad vi får för resultat, säger han.

– Vi spelade med kniven mot strupen där de första fem-sex matcherna när jag kom. Sedan har Bartosz börjat bygga vidare på saker som han tycker vi ska bli bättre på. När man är i den situationen vi var i, rotationer på mittfältet är kanske inte det man pratar om. Utan det handlade mer bara om att sätta ett försvarsspel och jobba för varandra, försöka ta poängen.

Att hotet om allsvensk existens inte längre finns har gjort att laget kunnat ta ytterligare steg i sin utveckling.

– Nu kan vi utveckla anfallsspelet, vi kan vara mer flexibla. Bartosz har lagt mycket fokus på det nu. Samtidigt är det inte så att resultatet i de tre sista matcherna är helt oviktiga, vi ska vinna de här matcherna som är kvar, samtidigt som vi bygger vidare på vår utveckling.

Lustig var inte klar när du blev klar. Hade du fått någon hint då om att han kunde vara på väg också?

– Nej, man hade hört lite och så att det kanske kunde vara på gång. Men det var mer om det skulle bli så att han kunde få ordning på det i Belgien och komma loss. Men sedan fixade de det.

- Man måste ge kredd till Jurelius, riktigt bra sommarfönster. Vi har varit i en tuff sits, och nu är vi en annan plats. Men samtidigt, placeringen i tabellen inte det viktigaste när man skriver på för en klubb som AIK, det är en ära att spela här.

Hur tänker man inför 2021, har ni förutsättningar att vara ett topplag om ni får behålla den här truppen?

– Kvaliteten i laget är hög, samtidigt så... vi har inte vunnit varje match med 5-0. Men det finns en stabilitet. Och framför allt, drivet hos alla finns där, det spelar ingen roll om det är en 17-åring eller en 36-åring vi pratar om, alla vill samma sak. Så visst har vi bra förutsättningar.

– Det finns rutin och väldigt mycket talang. Om vi talar om de som kommit upp från akademin; Kahl har tagit enorma kliv, sedan har vi Paulos och Ring som startat i en sådan sits vi har varit i... det är väldigt många som tagit stora kliv och som vill mer.

Hur ser du på din gamla klubb Örebro och deras säsong i år?

– Jo jag har följt dem. Jag känner många i laget. Jag har varit där i nästan tre år, de har gjort många bra matcher. Speciellt mot topplagen, de större klubbarna. Det blir ingen enkel match. Det blir det aldrig i allsvenskan. Går man ut med minsta dåliga inställning, då kommer man torska. Vi vill ju hålla den här sviten på nio-tio matcher. Men som sagt, det blir inte lätt. De har några riktigt vassa spelare, som Besara som varit väldigt bra här på slutet.

