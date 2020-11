"Nanne och Kalmar är nog mest glada för tomma läktare"

KALMAR FF - DJURGÅRDENS IF 0-3 (0-3)

0-1 (11) Curtis Edwards, 0-2 (18) Kalle Holmberg (Nicklas Bärkroth), 0-3 (31) Magnus Eriksson

Varningar, Kalmar FF: Douglas Bergqvist

Varningar, Djurgården: Emir Kujovic

Domare: Mohammed Al-Hakim

Publik: 0

HOPPLÖST FÖR KALMAR



Ett lag som saknar en renodlad striker som kan trycka in ett par mål när man tar sig fram till målområdet är det som fäller Kalmar FF denna säsong. Det har varit tydligt i tidigare matcher och det accentuerades ytterligare i matchen mot Djurgården. Laget saknar en Patrik Ingelsten eller Marcus Antonsson som tidigare frälst laget offensivt och som kan göra de mål som krävs för att laget ska nå framgång. Inget ont om Erik Israelsson men hans främsta förtjänst finns på mittfältet och inte som spets i ett tremanna-anfall. Och han spelar i anfallet just för att Nanne Bergstrand saknar brist på vassa anfallsalternativ. Geir Herrem som värvades förra sommaren har varit en flopp och sitter på bänken på nytt. Nu väntar två rejält tuffa matcher för Kalmar mot AIK och Häcken och det ser ut som om laget får lita till hjälp från andra lag för att greja nytt kontrakt. Men då måste en större desperation till än vad laget visar upp för tillfället.

KALMARS LEDNING SANNOLIKT GLADA FÖR TOMMA LÄKTARE



Magnus Pehrsson fick sparken förra säsongen när Kalmar var i liknande situation som nu. Då blev ändå förändringen tämligen lyckad att laget lyckades kvala sig kvar i allsvenskan. Nu är den stora frågan om Nanne Bergstrand kommer att få samma silkessnöre som Magnus Pehrsson fick eller om tränarlegenden får slutföra säsongen. Nanne är ju ändå Nanne i Kalmar.

Men förr eller senare måste man komma till en punkt då även Nanne inser att det inte är hållbart längre. Nu ska det dock sägas att det spelarmaterial han har tillgång lämnar mycket i övrigt att önska, inte minst på anfallspositionen.

Men det som nog Kalmar är mest glada för just nu är bristen på publik som på plats inte kan göra sitt missnöje hört lika tydligt och på samma sätt som Magnus Pehrsson fick erfara. För inte ens Nanne hade nog varit förskonad från publikens kritik i det läge som råder just nu hos smålänningarna som kan få se fram emot derbyn mot Öster nästa säsong som läget är nu.





3-0 I HALVTID TILL DIF UTAN ATT GLÄNSA



Efter den första halvleken hade Djurgården 3-0 men det var en ledning som var frukten av stor individuell kvalitet och ett bländande omställningsspel. Och i halvtid var också Magnus Eriksson inne på att laget egentligen spelat ganska dåligt och att det fanns betydligt mer att plocka ut till den andra halvleken. Men känslan var ändå att Djurgården hade tämligen bra kontroll på Kalmar och de få chanser som ändå slank igenom hade Tommi Vaiho koll på. Ledningen lade en stabil grund att stå på och Djurgården var aldrig hotat i den andra halvleken och kunde bara spela av den och säkra hem segern.



UNE LARSSON NÄRA REPRIS



Det var i cupmatchen mot Sollentuna i veckan som Jacob Une Larsson vräkte in bollen med ett mustigt avslut från distans till hans första mål för säsongen och hans första mål efter återkomsten till klubben. Mot Kalmar tryckte han av på nytt och det var på vippen att bollen på nytt smitit in i krysset. Det hade varit en läcker repris på målet från matchen mot Sollentuna om den bollen gått in.









***







KALMAR FF (3- 4-3)





Ole Söderberg - 4





***

Piotr Johansson - 6

Douglas Bergqvist - 4

Sebastian Ring - 4





***

Adrian Edqvist (68) - 4

Carl Gustafsson (45) - 4

Romario Pereira Sipiao - 4

Rafinha - 3





***

Isak Jansson (81) - 4

Erik Israelsson - 4

Filip Sachpekidis (81) - 4





Avbytare:

Lucas Hägg-Johansson (mv)

Geir Herrem (45) - 5

Gbenga Arokoyo

Alexander Ahl-Holmström (81) - för kort tid för betyg

Viktor Elm

Edvin Crona (81) - för kort tid för betyg

Isak Magnusson (68) - 5





DJURGÅRDEN (4-2-3-1)



Tommi Vaiho - 6



***

Elliot Käck - 6

Jacob Une Larsson - 6

Erik Berg - 4

Haris Radetinac - 6





***

Curtis Edwards - 6

Jesper Karlström - 5

***

Emmanuel Banda (68) - 4

Magnus Eriksson (77) - 5

Nicklas Bärkroth (77)- 6

***

Kalle Holmberg (68) - 5





Avbytare:

Per Kristian Bråtveit (mv)

Jesper Nyholm

Kevin Walker (77) - för kort tid för betyg

Edward Chilufya (68) - 5

Emir Kujovic (68) - 5

Mattias Mitku (77) - för kort tid för betyg







FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass

