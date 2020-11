LÜHR: "Blåvitt har stabilitet - men andas inte framtid"

IFK GÖTEBORG-HÄCKEN 1-1 (1-1)

0-1 (9) Leo Bengtsson (Godswill Ekpolo), 1-1 (18) Sargon Abraham (Tobias Sana),

Varningar, IFK Göteborg: Pontus Wernbloom, Alexander Jallow.

Varningar, Häcken: Gustav Berggren

Domare: Kristoffer Karlsson

Publik: 0

TÄTT, TUFFT OCH DERBYLIKT

1-1 är kunde varit 2-2 eller 3-3, eller möjligen en knapp seger för Häcken som var det bättre laget under 90 minuter.



Det var en kamp på Gamla Ullevis lermatta, en händelserik kamp som definitivt hade sitt underhållsvärde.

Blåvitt krigar för sitt allsvenska liv, Häcken för Europaplatser och med en gyttjegrop som arena så var det inte så konstigt att det slutade oavgjort.

Målchanserna avlöste varandra främst under första halvleken, medan båda lagen växlade ner en aning med chansandet i den andra.

I slutsekunderna så hade Ali Youssef ett gyllene läge att avgöra med ett skott från två meter, men ur balans och lite överraskad över möjligheten så skickade inhopparen bollen över Giannis Anestis mål.

BLÅVITT HAR STABILITET - MEN ANDAS INTE FRAMTID

Den här säsongen har handlat mycket om överlevnad för IFK Göteborg, och just överleva lär man ju fixa.



Men hur ser det ut framåt för den anrika klubben?

Under hösten och mot Häcken så lutar man sig mot sina hemvändande veteraner, som i bästa fall agerat flytvästar under 2020 - på bekostnad av allsvensk erfarenhet och utveckling av talanger som Emil Holm, Noah Alexandersson & co. Så hur ser planen egentligen ut?

Det är ingen som hittills förklarat detta från ledningshåll i Blåvitt. Vet de själva?



Alexander Farnerud, Pontus Wernbloom, Sebastian Eriksson, Jakob Johansson, Mattias Bjärsmyr, det är veteraner räddat viktiga tv-pengar i allsvenskan men knappast kan ses som någon investering.

Jag menar, en ungtupp som Tobias Sana fyller 32 år nästa år.

Och har man råd att behålla viktiga Alhassan Yusuf, en potentiell kassako för en ekonomiskt plågad förening.

Blåvitt lär rädda ett allsvenskt kontrakt, men man har ju skjutit problem framför sig.

SOM DAVIS CUP-FINALEN 1984

Ni som minns ni minns, när Sverige skulle möta USA i finalen av Davis Cup i tennis 1984 - och amerikanerna kom med världsettan John McEnroe, tvåan Jimmy Connors och dubbeljätten Peter Fleming.



Svenskarna kontrade med att ösa in tonvis med rött grus i Scandinavium, ett perfekt underlag för grusspecialisterna Mats Wilander och Henrik Sundström - som nötte ut både McEnroe och Connors i singlarna och Sverige vann till slut finalen med 5-0.

Den här måndagen i november så var det ett underlag på Gamla Ullevi som var som skräddarsytt för IFK Göteborg i kampen om ett nytt allsvenskt kontrakt. De fysiskt starka veteranerna i Blåvitt kunde glidtackla, brunka och kriga på en lerig “matta” som fick den på Friends arena att framstå som en golfgreen. Häcken, som likt McEnroe och Connors gillar det snabba underlaget, fick kavla upp ärmarna och göra sig beredda på att skita ner sig ordentligt.

Nu säger jag inte att Blåvitt valt underlag, eller ens trivdes på det - men det var höstfotboll som vi vande oss att se på Tipsextra under 1980-talet och det råder inget tvivel om att det gynnade hemmalaget i mötet med det kvickare och tekniskt lagda Häcken.

IFK Göteborg (4-3-3)

Giannis Anestis - 5

-

Alexander Jallow - 6

Mattias Bjärsmyr - 5

Jakob Johansson - 5

Sebastian Eriksson - 4

-

Sargon Abraham (85) - 5

Pontus Wernbloom - 5

Alhassan Yusuf - 6

Giorgi Kharaishvili (50) - 5

-

Tobias Sana - 5

Alexander Farnerud (63) - 4

Avbytare:

Tom Amos (MV)

Jesper Tolinsson

Robin Söder (63) - 5

Amin Affane

August Erlingmark (50) - 5

Emil Holm (85)

Yahya Kalley





Häcken (4-3-3)

Pontus Dahlberg - 5

-

Godswill Ekpolo (82) - 6

Joona Toivio - 5

Rasmus Lindgren - 5

Adam Andersson - 5

-

Erik Friberg - 6

Viktor Lundberg (69) - 5

Gustav Berggren - 5

-

Ahmed Yasin - 6

Alexander Söderlund (69) - 5

Leo Bengtsson (82) - 6

Avbytare:

Jonathan Ursin Rasheed (MV)

Johan Hammar

Alexander Faltsetas (82)

Oskar Sverrisson (82)

Kevin Yakob

Ali Youssef (69) - 5

Patrik Wålemark (69) - 5

FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass

Matchrapporter: Delad pott för IFK Göteborg och Häcken Emil Holm matchhjälte för IFK Göteborg mot Helsingborg Rasmus Lindgren och Viktor Lundberg avgjorde när Häcken slog Östersund