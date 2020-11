Helsingborg har haft många möjligheter att ta sig ur bottenstriden. Eller i alla fall att kravla sig över strecket. Men hittills har man misslyckats och blir det inte tre poäng hemma mot Falkenberg på söndag kan superettan vara ett faktum redan innan den avslutande omgången borta mot Norrköping.

Helsingborgssonen Andreas Landgren, som kom tillbaka till HIF 2014 efter ett par år utomlands i Udinese, Willem II och Fredrikstad, förstår oron bland klubbens supportrar.

– Det är fullt naturligt när vi ligger sist med två omgångar kvar. Det är inte mycket att säga om det - vi är väl medvetna om läget.

I senaste omgången föll HIF borta mot Elfsborg (1-2) samtidigt som helgens motstånd Falkenberg tappade ledning till 1-4-förlust mot Norrköping. Upp till Kalmar FF (som möter AIK på Friends arena) är det två poäng. Landgren väljer att se det som en möjlighet.

– All respekt för Falkenberg, men jag tycker att vi har goda möjligheter att vinna. Det handlar om att göra en bra prestation och komma så nära 100 procent som möjligt. Vi har under året visat att vi stundtals håller en hög nivå, men vi har inte lyckats visa det under längre stunder. Tabellen ljuger inte men vi har haft lite stolpe ut.

Vad kan du själv bidra med för att rädda upp det här utsatta läget?

– Rutinen om att ha varit med om det här innan. Jag vet vad det innebär och vi har några som har den erfarenheten. Det kan betyda en del, sen handlar det ändå om att få ut allt under 90 minuter. Vad som händer innan och efter spelar ingen roll.

Är du förvånad över att ni ligger så här illa med tanke på truppen?

– Kollar man spelare för spelare så tycker jag att vi har en bättre trupp än vad tabelläget visar. Sen ska det som sagt visas på planen också. Det går inte att ha några undanflykter. Vi har haft våra chanser, nu gäller det att greppa sista halmstrået.

Skulle du vara beredd att stanna i HIF om ni åker ur?

– Vi har så klart siktet inställt på att stanna i allsvenskan, det måste poängteras. Men om jag ändå ska svara på din fråga om jag ändå kan tänka mig att stanna i HIF så är svaret ja.

Vad talar för att ni vinner mot Falkenberg?

– Jag tycker att vi haft prestationer den sista tiden som varit värda mer. Vi har inte fått med oss poängen även om delar av vårt spel sett bättre ut. Jag hoppas att det kommer synas på söndag i poängkolumnen också.

Andreas Granqvist har tränat med laget igen den sista tiden. Något som Landgren menar höjer nivån.

– Det märks absolut att han är tillbaka. Sen i vilken fysisk status och om han kan spela, det vet inte jag, men det märks absolut på träningarna. Dels med tanke på hans kunskaper som fotbollsspelare men också hans ledaregenskaper.

Elvan - omgång 28 - här är veckans bästa spelare:

Matchrapporter: Christoffer Nyman fixade segern för IFK Norrköping i matchen mot Falkenberg Stark andra halvlek räckte för Elfsborg mot Helsingborg Emil Holm matchhjälte för IFK Göteborg mot Helsingborg