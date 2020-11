''Vad som hänt? Jag vet inte riktigt''

Tänk att det dröjde till 26 års ålder innan det blev allsvensk debut för Gustav Ludwigson.Nu kan han bli Hammarbys bäste poänggörare sedan den allsvenska comebacken. Detta alltså för ett namn som kom från Sävedalen i division II till Örgryte så sent som inför säsongen 2018.Det är en av de mer speciella allsvenska karriärerna vi har fått se de senaste åren. Ludwigson har kommit fram på ett sätt som det finns få motsvarigheter till över hela 2000-talet och nu kan han alltså sluta som allsvensk poängkung.I en intervju med FotbollDirekt i går kväll så gav chefscout Mikael Hjelmberg sin syn på detta Bajenfynd.- Det är klart att vi är supernöjda med honom. Vi visste vad vi skulle få i honom. Idag är han tvåa i poängligan i allsvenskan och det är otroligt imponerande av honom, vi är såklart supernöjda med det han presterat.Gustav Ludwigson:- Jag har fått vara med i laguttagningen varje vecka och då får man möjlighet att producera poäng. Det är det jag är mest nöjd med. Bidra med poäng och spelet i allmänhet, säger han till Hammarbys officiella hemsida.- Det är något jag kommer att fortsätta att jobba med nästa år, bli en ännu mer pålitlig punkt i spelet och kunna göra min grej ännu mer.- Jag är redan taggad inför nästa säsong.- Det tar ju tid att komma in i tempot. Efterhand har jag jobbat med min touch och mina löpningar har blivit smartare. Inte bara springa för syns skull. Springa smart. Ta mig till bra lägen. Det har jag jobbat mycket med och fått ut mycket av tycker jag - och jobba tätt med staben.- Klart det kittlar. Framförallt så vet jag att kan jag bidra med poäng så ökar chansen att vinna matcher.- Det är en kombination som gör att man blir jäkligt taggad och bara köra på. Förhoppningsvis kan vi både vinna och jag får peta in någon poäng.Gustav Ludwigson har startat i 21 av 27 matcher i årets allsvenska och har gjort åtta mål och elva assister.

Matchrapporter: Hammarby lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Malmö Astrit Selmani tremålskytt i Varbergs seger mot Hammarby Aimar Sher poängräddare för Hammarby mot Häcken