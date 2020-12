Årets allsvenska spelare 2020 - här är juryns finalister

En jury bestående av samtliga allsvenska klubbars tränare och lagkaptener samt 32 utvalda fotbollspersonligheter och sportjournalister har samtliga röstat fram tre kandidater på varje position, där en av de nominerade kommer att vinna pris som bäst i ligan 2020.

Samtliga finalister i Allsvenskans Stora Pris 2020:

Årets målvakt:

Oscar Jansson, Örebro SK

Aly Keita, Östersund FK

Tim Rönning, IF Elfsborg



Årets back:

Anel Ahmedhodzic, Malmö FF

Rasmus Lauritsen, IFK Norrköping

Johan Larsson, IF Elfsborg



Årets mittfältare:

Anders Christiansen, Malmö FF

Stefano Vecchia Holmquist, IK Sirius

Fredrik Ulvestad, Djurgårdens IF



Årets forward:

Jesper Karlsson, IF Elfsborg

Christoffer Nyman, IFK Norrköping

Ola Toivonen, Malmö FF



Årets tränare:

Jon Dahl Tomasson, Malmö FF

Jimmy Thelin, IF Elfsborg

Henrik Rydström, IK Sirius



Årets unga spelare:

Anel Ahmedhodzic, Malmö FF

Isak Bergmann Johannesson, IFK Norrköping

Astrit Selmani, Varbergs BoIS



Allsvenskans Stora Pris – Årets MVP:

Anders Christiansen, Malmö FF

Astrit Selmani, Varbergs BoIS

Jesper Karlsson, IF Elfsborg

2020 års jury:

Samtliga 16 huvudtränare och lagkaptener till lagen i Allsvenskan samt Irma Helin – Dplay, Jens Fjellström – Dplay, Petra Svensson – Dplay, Alexander Axén – Dplay, Robert Laul – Sportbladet, Per Bohman – Sportbladet, Anel Avdic – Expressen, Therese Strömberg – Expressen, Daniel Nannskog – SVT Sport, Olof Lundh – TV4, Martin Petersson – Fotbollskanalen, Richard Henriksson – Radiosporten, Johan Esk – Dagens Nyheter, Mathias Lühr – FotbollDirekt, Henrik Skiöld – TT, Anders Bengtsson – Offside, Linus Sunnervik – Svenska Fans/FanTV, Marcus Birro – Studio Allsvenskan, Oskar Månsson – Fotboll Sthlm, Max Wiman – Sydsvenskan, Mattias Balkander – Göteborgs-Posten, Marcus Wulcan – GT, Eric Persson – Helsingborgs Dagblad, Oskar Pålsson – Borås Tidning, Lasse Hansson – Barometern, Christer Gustafson – Norrköpings Tidningar, Fredrik Carlsson – Nerikes Allehanda, Daniel Meisels – UNT, Simon Carlsson – Hallands Nyheter, Mattias Larsson – Kvällsposten, Jerry Nilsson – Blekinge Läns Tidning, Niclas Åkerström – Östersunds-Posten.