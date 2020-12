"Vi får se om de vill ha mig kvar"

Malmö etta, Elfsborg tvåa och Häcken trea.

Laget från Hisingen stängde allsvenskan 2020 med att göra precis det som krävdes för att hålla konkurrenterna om tredjeplatsen bakom sig.

För lagkaptenen Erik Friberg, 34, var det ett skönt avslut på en märklig säsong.

– En speciell säsong, ett speciellt år. Klart att det är skönt att vi lyckas få den där Europaplatsen till slut. Vi har egentligen legat där uppe hela tiden. Vi hade chansen att slåss om guldet men tog inte chansen mot Malmö där med tio matcher kvar. De blev för starka, men det är helt klart en godkänd säsong, säger han.

Uppfyllde ni målsättningen ni ritade upp inför säsongen?

– Vi har väl egentligen sagt under en längre tid att vi ska slåss om Europaplatserna och vara med så långt det går. Någon gång vill vi självklart vinna det där guldet men Malmö var alldeles för bra.

Tredjeplatsen säkrades genom 0-0 borta mot Kalmar. Ett resultat som gynnade båda lagen i olika delar av tabellen, något som märktes tydligt i slutminuterna av matchen där bollen mest rullades runt i backlinjen.

– Jag tror vi hade kunnat spela hur länge som helst. Det var inte ett skott på mål kändes det som. Vi försökte vinna i 90 minuter men på tilläggstid visste vi att 0-0 räckte för Europa och även Kalmar verkade nöjda med det.

Noll åskådare på läktarna, kunde ni känna den riktiga glädjen ändå?

– Klart att vi var glada. I slutet av säsongen har Europa varit målet och när vi fick det så måste vi vara nöjda.

Tror du att ni har möjlighet att behålla laget och satsa ännu högre 2021?

– Just nu fokuserar jag mest på att gå på semester... Men de flesta är väl under kontrakt. Sen beror det på om bud kommer och släpper vi spelare kan vi säkert värva för pengarna som kommer in. Jag har ingen aning hur det kommer se ut men vi kommer nog få en bra trupp nästa år också.

Vilken betydelse har Andreas Alm haft i det här?

– Men han har gjort det jättebra sen han ersatte (Mikael) Stahre. Utöver förra året så har vi varit med där uppe hela tiden. Alm har varit bra rakt igenom alla de här åren och han har nog många år kvar i klubben.

Du med?

– Haha, jag har ett år kvar på kontraktet. Sen får vi se om de vill ha mig kvar.

