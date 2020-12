Efter FD:s avslöjande - tar över Sirius

Bäckström har tidigare varit assisterande tränare till Axel Kjäll i Örebro och de senaste åren i samma roll i Malmö FF.

Men efter den gångna säsongen stod det klart att Bäckström skulle lämna MFF för att komma närmare familjen.

Hans namn har kopplats till Sirius under en den sista tiden och tidigare i dag kunde FD avslöja att parterna var mycket nära att komma överens.

Nu är allt klappat och klart.

– Daniel är ett av de mest intressanta tränarnamnen i Sverige. Han passar in i Sirius profil just nu, han vet var vi är och han vet vart vi ska. Vi vill fortsätta med vår positiva och framåtlutande spelsätt och Daniel är inne på samma spår – just därför känns det här helt rätt och jag är väldigt nöjd med rekryteringen av Daniel, säger sportchefen Ola Andersson på klubbens hemsida.



Bäckström:

– Jag ser fram emot att spinna vidare på det som Sirius har gjort bra, kanske nu framförallt här under 2020. Jag tycker att den fotbollen som har spelats här på Studenternas har varit bra och synkar väl med hur jag vill att fotboll ska spelas. Jag tror också hårt på att bygga ett lag i den anda som har varit här i Sirius, framförallt under den förra säsongen. Vi ska jobba hårt för varandra.

