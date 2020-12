JUST NU: Blåvitts första affär för 2021 ett faktum

Falkenberg ramlade ur allsvenskan, men Calle Johansson kan bli kvar där. Den 26-årige försvararen uppges nu nämligen vara ytterst nära en övergång till IFK Göteborg.

Enligt GT är Johansson i dag på plats på Kamratgården för att slutföra det sista med Blåvitt. Johansson gjorde 29 matcher i år för Falkenberg, men kontraktet gick ut efter den gångna säsongen.

Totalt har det blivit 89 allsvenska matcher och sju mål för försvararen, som har en bakgrund i Helsingborgs IF (36 allsvenska matcher där 2013-2016). Nu kan han alltså bli Blåvitts första nyförvärv 2021.

UPPDATERING 16:09: Nu bekräftar IFK Göteborg det hela på sin hemsida. Johansson har skrivit på ett treårskontrakt.

– Att komma till Blåvitt känns som helt rätt steg för mig. Här finns allt jag behöver för att fortsätta utvecklas som spelare. Jag har bra koll på laget och ser fram emot att komma igång med träningen tillsammans med laget i januari, säger Calle Johansson till hemsidan.



Blåvitts huvudtränare Roland Nilsson är glad att få in Johansson:

– Calle har utvecklats väldigt mycket under säsongen och vuxit ut till att under 2020 vara en av allsvenskans bästa backar. Han är stark i defensiven och bra med fötterna. Dessutom är han bra på fasta situationer både defensivt och offensivt. Allt detta gör honom väldigt intressant och jag ser fram emot att börja jobba med honom, säger Nilsson.

Matchrapporter: Mattias Bjärsmyr matchvinnare när IFK Göteborg vann mot Sirius IFK Göteborg tog rättvis seger mot Östersund Delad pott för IFK Göteborg och Häcken