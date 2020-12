"Jag borde varit tydligare"

Nanne Bergstrand, 64, lämnar sitt uppdrag som tränare för Kalmar FF. Hans assisterande tränare Rasmus Elm, 32, har ännu inte bestämt sig om en fortsättning.

I en intervju med FotbollDirekt ger nu Elm sin bild av hur Kalmar FF nu måste jobba framåt, varför Henrik Rydström skulle passa som ny chefstränare - och varför det inte blev någon comeback trots klubbens utsatta situation i allsvenskan.

- Jag borde ha varit tydligare, säger Elm självkritiskt.

Det var under måndagen som Kalmar FF kommunicerade att legendariske tränaren och SM-guldvinnaren Nanne Bergstrand lämnar sitt uppdrag. Det var också dagen efter att klubben lyckats fixa nytt allsvenskt kontrakt efter en stabil seger över två kvalmatcher mot Jönköping Södra (totalt 4-1).

För assisterande tränaren Rasmus Elm kom inte beskedet som någon överraskning.

- Nanne har hintat och pratat om det. Han känner sig själv och vet vad han vill. Något definitivt har vi inte fått, men jag känt det på mig. Hade jag fått gissa hundra gånger så hade jag efter våra samtal gissat på det 99 gånger. Speciellt nu när det gick vägen i kvalet, säger Elm.

Hur känner du då?

- Glädje. Det har varit kul att få jobba med Nanne igen, att få samarbeta. Han har gjort ett jäkla bra jobb, kämpat på med Stefan (Larsson, assisterande tränare) och andra ledare.

- Jag känner bara tacksamhet och glädje över att året är gjort och gjort bra efter förutsättningarna inför säsongen och de som uppkom under säsongen. Med skador och en pandemi, och att vi lyckades vända på resultaten. Då har man gjort något rätt, tänker jag.

Rasmus Elm klev in i ledarstaben i Kalmar FF efter att han avslutade den aktiva karriären 2019, på grund av en kropp som helt enkelt inte höll för elitfotboll längre. Hans uppdrag har bestått mycket i att utveckla klubbens unga talanger, bidra med all den erfarenhet och kunskap han samlat på sig under en fantastisk karriär i landslaget och som proffs i Holland och Ryssland.

Hur det blir till nästa säsong, det vet han inte ännu.

- Det är inte bestämt. Vi får se. Jag får landa i det här lite, säger Rasmus.

Han funderar lite, innan han fortsätter:

- Jag har hjälpt till som ledare, och jag skulle hjälpt (på planen) till om det krisat.

Men nog var det lite kris?

- Jag skulle varit tydligare, det innebar att jag skulle hjälpt till om vi inte hade folk att sätta på bänken. Inte om vi låg i botten av tabellen. Han vi haft sjutton man och resten skadade, då hade jag kunnat sätta mig på bänken.

- Men absolut inte konkurrera, inte ta någons plats, inte gå före någon gång. Jag känner själv att jag borde varit lite tydligare med det.

Hur är kroppen då?

- Ju mindre man tränar desto ondare gör det när man kör. Jag har ändå klarat mig ganska bra. Det är ryggen, jag fick ont innan men det blir värre med åldern.

Har du varit sugen någon gång?

- Inte på att spela. Men det är roligt att vara med och träna ibland.

Din bror Viktor, lagkapten i Kalmar FF, gjorde sin sista match i karriären i den andra kvalmatchen mot J-Södra. Nu tvingas han liksom du sluta på grund av skador. Hur var det att följa för dig?

- Det var ju samma som jag förra året, det slutade bra för oss. Trots att han inte kunde vara med halva säsongen. Han samlade kraft och var med när det skulle avgöras. Han bidrog och det är ju synd att det inte var någon publik, han är värd hyllningar. Men det var viktigt att vi fixade det (kontraktet) för honom.

- Jag har sagt till honom, som han har känt i år, så har jag haft de senaste fyra åren. Alla vill att man ska spela, men det gör så ont att man inte kan gå. De frågar: “Kan du inte spela” och man har svårt att säga nej. Man vill hjälpa till och man brottas med den balansgången.

Viktor har antytt att det kan blir en position i Kalmar FF för honom nästa säsong, vad tänker du om det?

- Jag hoppas att han ska ha en roll, för sådana personer ska man behålla. Det måste man göra.

Okej, nu har Kalmar FF kvalat två år i rad. Vad behöver klubben göra för att undvika det framöver?

- Jag tycker så här, i slutet säsongen gjorde vi mycket rätt. Saker som Kalmar FF ska göra. Sen måste vi utveckla det offensiva spelet betydligt, men vi letade och hittade sätt vinna poäng och matcher.

- Vi måste kämpa för varandra, det ska vara tråkigt och jobbigt att möta Kalmar FF. Där är vi nu. Vi har börjat om. Vi har tajtat till det i de sista matcherna och har flera nollor på på slutet. Vi ska sätta försvarsspelet, det andra lag tycker är tråkigt och jobbigt, och sen skapa lite frejdighet och målchanser.

Rasmus Elm ser också Kalmar FF:s utmaning i ett bredare perspektiv:

- Vi måste också bibehålla den ekonomiska planen, inte stressa och se kortsiktiga lösningar. Föreningen har gjort ett omtag, det kan vi inte kasta bort. Vi har en grund nu, en start på något som kan bli något ännu mer. Det gäller att värdesätta och bibehålla allt detta.

Jag hade hoppats och trott att era unga spelare skulle ta större kliv i år. Hur ser du på det?

- Jag kan hålla med. Men ofta hänger det ihop men hur laget går. Det är svårt att ta stora kliv i ett lag som inte vinner, så enkelt är det.

Nu får man hålla i den ekonomiska planen, veta om att vi har talangfulla spelare som påbörjat en resa. De yngre har ändå tagit något steg framåt, kanske mentalt, så de kan ta större steg nästa år.

- Inte börja ta in spelare utifrån, våra resurser är begränsade. Vi ledare gick in med den inställningen att det spelade ingen roll vilka arbetsuppgifter vi tog i år, behövs det hängas tvätt så gör vi det. Det är samma med spelarna, är man anfallare och det behövs en högerback så tar man den platsen.

- Ska vi ta in spelare så är det för att spetsa laget, snarare än ta upp platser. Vi har så många skickliga spelare som måste få utrymme och växa med ansvar.

Rasmus Elm funderar lite, och fortsätter sedan:

- Man brottas alltid med tankarna: kunde jag hjälpt till ännu mer? Man önskar alltid att man hade kunnat göra mer. Ge lite mer info, prata om det mentala, om att det är en lång resa. Det finns alltid mer att göra.

Det låter ändå som du fått blodad tand, att det inte är omöjligt att du kör på?

- Vi får se. Jag tycker om att jobba med människor på det viset. När poletten trillar ner. Men det är oavsett om jag är med eller inte, föreningen är störst och går först. Alltid.

Det talas om Henrik Rydström som ersättare till Nanne Bergstrand. Hur ser du på det?

- Det hade säkert inte varit några problem, han har bevisat att han klarar av det. Även när han var i Kalmar FF senast. Jag är inte det minsta bekymrad om så blir fallet.

- Men det är viktigt att föreningen är störst. Rekryterar man en tränare eller tar upp tränare från de egna leden så ska det vara på Kalmar FF:s premisser, man ska ha en tydlig bild hur en tränare ska vara. Föreningen är störst, oavsett vem som är med.

- Sen vet jag att Henke kommer göra det bra om han kommer in. Det är en ärlig och rak tränare.

















