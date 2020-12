Från norska Vålerengen till Djurgården - bilden av Leo Cornic

19-årige Leo Cornic blev Djurgårdens fjärde nyförvärv inför nästa säsong.

Den landslagsmeriterade talangen kommer närmast från norska andraligan - men gjorde a-lagsdebut redan som 17-åring. FotbollDirekt har sammanställt nyförvärvets karriär.

Leo Cornic är fostrad i Vålerengens akademi och gjorde under 2018 a-lagsdebut för klubbens b-lag som 17-åring i motsvarande division 1. Högerbackens första säsong i seniorfotbollen resulterade i 13 starter, 15 matcher totalt och ett mål. Under året fick han även sitta på bänken i Eliteserien vid tre tillfällen, dock utan att få hoppa in.

Debuten kom istället under 2019 då Cornic fick chansen i cupen. Fler matcher blev det dock inte i Vålerengens a-lag och senare lånades han sedan ut till Bärum i norska andraligan, där spelade han tio matcher och avslutade sejouren med att dra på sig ett rött kort. Under 2019 gjorde han också en U21-landskamp trots att han bara fyllt 18 år.

Inför säsongen 2020 skrev han sedan på ett kontrakt med Osloklubben Grorud - där blev han ordinarie och spelade 24 matcher varav 23 från start. Från sin ytterbacksposition stod Cornic för tre mål och tre assist när Grorud slutade på 13:e plats i norska andraligan, bara en poäng från nedflyttning. Sista matchen spelades så sent som förra helgen och under torsdagskvällen stod det sedan klart att ett fyraårskontrakt är påskrivet med Djurgården.

Simon Tengberg - Mats Jonsson

