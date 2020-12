Samlat in otroliga 10,5 miljoner till Blåvitt - undkommer stort minusresultat

Tufft år ekonomiskt för de flesta klubbar - så också för IFK Göteborg. Men supportrarnas bidrag gör tappet mycket mindre. Totalt har hela 10,5 miljoner kronor samlats in till klubben under 2020:

– Det är helt otroligt. Mitt i allt det bedrövliga som varit det här året så har supportrarna varit ljuset, säger Blåvitts marknadschef Erica Berghagen.

Det är bara några dagar sedan som IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson berättade att prognosen för ekonomin 2020 ser bättre ut än förväntat - ett minusresultat om 0,5-4,5 miljoner kronor är vad som beräknas när året nu snart är slut.

Detta under ett år helt utan publik på läktarna. Flera olika initiativ både från klubben själv och från supportrar har gjort att man dragit in hela 10,5 miljoner kronor - det handlar dels om att ett stort antal årskortsinnehavare valt att stå kvar.

Men också enskilda kampanjer, som #Publikrekordet (där man sålde över 55 000 fiktiva biljetter till den inställda träningsmatchen mot Falkenberg) och #FullsattFinal (där man genom en Swish-kampanj "sålde ut" Gamla Ullevi till cupfinalen mot MFF med fiktiva biljetter).

Därutöver har Blåvitt slagit sitt medlemsrekord - detta genom en kampanj som drog iväg ordentligt när coronautbrottet nått Sverige. Men de pengar som den kampanjen gett klubben räknas inte in bland de 10,5 miljonerna, säger Blåvitts marknadschef Erica Berghagen.

– Det är helt otroligt. Mitt i allt det bedrövliga som varit det här året så har supportrarna varit ljuset. Det är en kombination av olika grejer som gör att vi kommer upp i en sådan summa. Vi har haft flera kampanjer rullande. Sedan har det tillkommit enskilda initiativ från supportrar, det har kommit i stötar, 10 000 här, 20 000 där. Det är allt ifrån att en enskild individ swishat 20 kronor vid vinst, till att ett större sällskap klivit in med 10 000 kronor i ett svep, säger Berghagen till FotbollDirekt.se.

Det ser ändå ut att bli ett litet minusresultat i år... var hade ni hamnat utan de här tillskotten?

– Det överlåter jag till de i föreningen som jobbar med den biten. Men ja, "you do the math". Det är klart att det hade sett mycket mycket värre ut. Vi är oändligt tacksamma.

Till nästa år hoppas man att supportrarna kan vara tillbaka på Gamla Ullevi:

– Även om vi inte tror att 2021 blir helt normalt, så... det kommer i vart fall inte bli som 2020. Vi visste ingenting 2020 när coronan slog till. Det är klart att vi förstod tidigt att allsvenskan skulle påverkas. Men att alla publikintäkter skulle brinna inne, för hela året... man såg det inte framför sig. Det är först de senaste månaderna som man har fått inse det, att det blir noll publik i år, ingenting.

– Men vi har gott hopp om att de ska kunna återvända nästa år. Kanske inte fullt ut direkt, men undan för undan. Vi har några fördelar, vi spelar utomhus, vi spelar på en större arena än vad de flesta gör. Och hela samhället är ett år längre fram, det finns en annan medvetenhet kring corona än det gjorde i våras.

I ett worst case scenario, om det blir tomt på läktarna även nästa år... hur tänker man kring kampanjer liknande de som gått ut? Kan man be om den hjälpen även nästa år?

– Där gäller det att ha någon form av känsla för hur man kommunicerar saker och ting. Men Blåvitt är även normal säsong helt beroende av supportrarna för att klara sig ekonomiskt. Det är årskort, merchandise osv. På det sättet är vi alltid beroende av supportrarna.

– Men jag tycker man kan se lite ljusglimtar här och var. Man vet att det är ett vaccin på ingång, man ser en utplaning av den här andra vågen framför sig. Vi är extremt förberedda på att genomföra coronasäkra evenemang nästa år, vi har ju haft hela det här året på att förbereda oss på det. När vi får klartecken att släppa in publik så vet vi exakt hur vi ska göra för att kunna genomföra det på ett säkert sätt.



