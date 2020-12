Kan försöka igen med Rodic i januari: "Väldigt positivt intryck"

Vladimir Rodic är tillbaka hos Hammarby efter utlåningen till norska Odd. Nyligen sade Bajens sportchef Jesper Jansson att Rodic nu ska vara i Stockholm - ingen ny utlåning. Men hos Odd hoppas man efter en låneperiod man ser mycket positivt på:

– Väldigt positivt intryck, ett lån vi har haft mycket glädje av, säger Odds sportchef Tore Andersen.

Vladmir Rodic lämnade Hammarby för Odds BK i början på oktober. Efter en hel del bänk under säsongen och så blev det en utlåning för den serbiske yttern, och spel i norska Eliteserien.

En säsong som avslutades så sent som i tisdags, två dagar före julafton. Rodic har nu lämnat Odd, efter fullgjort lån. Det blev tio matcher i klubben som slutade sjua i serien.

Jesper Jansson var tydlig om Rodic efter avslutningen i tisdags:

– Det är inte aktuellt. Utgångspunkten nu är att han finns med när Hammarby startar säsongen i januari. Vi får tillbaka en otroligt proffsig spelare, sade Hammarbys sportchef till FotbollDirekt.se.

Raka besked, men hos norrmännen så ser man ändå gärna en diskussion om något mer - Odds sportchef Tore Andersen är mycket positiv till Rodics sejour:

– Väldigt positivt intryck, ett lån vi har haft mycket glädje av. Men det var avtalat ett lån för året ut, så han har åkt och är tillbaka hos Hammarby nu, säger Andersen till FotbollDirekt,se.

– Vi har pratat samman, och vi i klubben har semester nu till 20 januari. Vi ska diskutera internt och se över truppen. Vi kom överens om att hålla kontakten så får vi se hur vi ser på truppen när vi drar igång igen.

Det är inte otänkbart att Odd ändå försöker höra med Hammarby och Rodic om någonting mer, säger sportchefen:

– Nej, det är inte uteslutet. Det är något vi får ta upp efter semestern. Sedan har jag inte snackat med Jesper Jansson ännu. Det är något vi får ta då den 20 januari, vi ska höras igen då.

Norge har genomfört en säsong med strikta covid-regler och spel ända in till 22 december. Och för spelarna har det varit karantänsliknande förhållanden hela säsongen.

Odds sportchef berättar om perioder med stentufft matchande, exempelvis fem matcher på 13 dagar.

Man fick ändå in corona i truppen där flera spelare (dock inte Rodic) smittades. Odd fick flytta fram flera matcher, och spelarna isolerades helt och hållet i en period. Det stentuffa schemat ledde till skador, varför spelare har fått vikariera på ovana positioner. Däribland Rodic.

– Vi blev tvungna att kombinera litegrann och sätta upp spelare på andra positioner i laget för att få ihop ett lag i vissa matcher. Hade vi fått in mer smitta, då hade vi inte kunnat avsluta säsongen 2020 i Norge. Vi fick in det i truppen, trots alla hårda restriktioner. Så vi får vara nöjda med att vi överhuvudtaget lyckades spela färdigt.

– Men av det han sagt till mig så har det ändå varit en positiv upplevelse här i Norge för honom. Han har skrutit ohämmat om klubben och alla i och runt den. När vi sa hej då, så var det en positiv "Vladi". Men det är klart att det varit speciellt. Han kom på lån och har inte varit tillåten att röra sig fritt, med väldigt många matcher och med karantän, det har varit tufft. Men han har gjort sitt jobb och varit mycket professionell.

