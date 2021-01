JUST NU: MFF vill agera direkt - kan ta Gyökeres efter Kiese Thelin

Malmö FF gjorde ingen hemlighet av att de gärna ville lösa en fortsättning i klubben för Isaac Kiese Thelin.

Guldhjältens ägande klubb Anderlecht hade dock ekonomiska krav som MFF inte var villiga att möta. I stället stod det under gårdagen klart att Kiese Thelin lånas ut till den turkiska ligan och Kasimpasa.

Nu kommer uppgifter om ett spännande namn som Malmö FF verkar gå för. 22-årige BP-produkten Viktor Gyökeres, just nu på lån från Brighton till Swansea, finns på Daniel Anderssons önskelista och MFF ska ha förhoppningar om ett lån.

Det skriver journalisten Andy Naylor på The Athletic UK som bevakar Brighton på nära håll.

Brighton midfielder Jayson Molumby and Swedish forward Viktor Gyokeres are attracting loan interest from Preston and Malmo respectively. #BHAFC

Gyokeres is currently on loan at Swansea. #BHAFC