SEF-basen om första mötet med FHM - efter tio månaders tystnad

Företrädare för svensk fotboll har velat prata med Folkhälsomyndigheten allt sedan pandemin slog till förra vårvintern. I dag var det dags - SEF:s generalsekreterare Mats Enquist berättar här om det första mötet med FHM, och förhoppningarna på att kunna ta in publik igen.

– Vi har haft en väldigt effektiv apparat för att stoppa smittan, det upplevde jag att de förstod och tyckte var väldigt positivt, säger Enquist.

Ett första möte med FHM - närapå exakt tio månader efter att fotbollen stoppades upp pga covid-19. Strax efter nyår framkom att fotbollen skulle få prata direkt med Folkhälsomyndigheten. I dag hölls ett digitalt möte på en timme, där fotbollen förutom Mats Enquist representerades av SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand (SvFF) samt EFD:s generalsekreterareTomas Hoszek.

Från FHM:s sida var det biträdande statsepidemiologen Anders Wallensten, samt jurister, och RF var även närvarande vid mötet. Det var ett möte på initiativ från fotbollen, och efter en längre tid av förfrågningar fick man alltså ja.

Mats Enquist är positiv efter mötet då han upplever att fotbollen fick en chans att lägga fram sitt case. Dels kring hur man klarat att hålla smittan nere på en ytterst låg nivå bland deltagarna säsongen 2020, dels kring hur man fick framföra att man är förberedd på att ta in publik igen på ett ansvarsfullt sätt.

– Det var positivt i den mån att vi äntligen fick ett direkt möte. Fotbollen representerar en tredjedel av all idrott i Sverige, och det är inte alltid bra att dialogen bara sker med andra parter. Utan det kan behövas att man får en direkt diskussion också, säger Enquist till FotbollDirekt.se.

– Vi framförde dels feedback på 2020, hur vi arbetat med frågorna och vilka utfall vi haft. Det positiva är att vi hittat coronafall, men vi har inte kunnat se att smittspridningen skett i samband med träning och match, eller spridning inom trupperna eller mellan lagen. Utan det är enstaka fall, vi har hittat dem, avskilt dem och sedan har de kunnat återgå i tjänst. Smittfallen i fotbollen går till nästan 100 procent härledda till att spelarna smittas när de går hem. Sedan blir de direkt upptäckta när de kommer in i fotbollen.

– Det är skönt att konstatera... matcher och träning, hade de varit källa till smittspridning, då hade vi sett hur den här smittan spritt sig. Men det har vi inte ett enda känt fall av. Vi har haft några undantag under året, i samband med firande... till exempel i Malmös fall, och några fall i superettan där det kommit in smitta via utomstående. Och alla de fallen har vi stoppat upp med stöd av våra gemensamma protokoll.

Därutöver lade man alltså fram sin plan för hur man skulle kunna ta in publik igen,:

– Det gick vi igenom väldigt tydligt, alla de tänkbara alternativ som finns. Vi sade från ax till limpa egentligen. Att vi kan ta ta till åtgärder, från det att en person funderar på att gå på en match. Från hemmet till arenan och tillbaka, så kan vi ta till åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Och visade upp hela det paketet, alla tänkbara åtgärder. Och sade samtidigt, det här måste ske i en dialog. Det är FHM som är experter på smittspridning och kan tala om på vad det är för saker man vill hålla igen, och vi kan visa vilka åtgärder vi kan ta till utifrån det.

– Sedan lade vi fram att vi gärna vill göra några testmatcher under våren. Det finns dels en Champions League-final för damerna, det finns en landskamp innan ligastarten och det finns ett antal allsvenska träningsmatcher och cupmatcher som man skulle kunna göra olika tester på för att visa hur publik kan tas emot på ett säkert sätt. Man pratar om risken med signalvärdet att öppna upp alls, men vi ser det tvärtom. Med våra säkra rutiner och de resurser vi kan lägga kan vi bli en positiv signal om hur man bör agera. Allt det där har vi lämnat över nu, och fått chansen att redovisa.

Det är i dagsläget inte spikat om eller när nya möten och samtal kan ske, och man fick inga omedelbara svar på sina frågor. Däremot fick man ett löfte om en fortsatt dialog.

– Vi har inte fått några svar ännu, och det fick vi inte i dag. Utan det var många hänvisningar till ordningslagen och pandemiläget i stort. Men vår poäng är att pandemilagen har slagit väldigt fel, där måste det till en dialog med FHM och politikerna för att komma åt någon slags rimlig lagstiftning.

– Man pratar mycket ifrån FHM:s sida om att det ska vara någon sorts rimlighet och proportionalitet i åtgärderna. Vi framförde, att det har det inte varit när det gäller publika evenemang. Om man jämför publika evenemang och de restriktioner som gällt där så är de helt annorlunda än vad resten av samhället har levt med. Där kände jag att, vi fick inga svar där. Det hänvisades till att det var politikernas uppgifter. Men så enkel tycker jag inte frågan är. För när man pratar med politikerna så säger de att det är på rekommendation från FHM. Och när man pratar med FHM så säger de att det är politikerna som fattar beslut. Någonstans måste båda parter ta ansvar för de fel som blivit i lagstiftningen. Det är nog inte någon som tycker det är någon rimlighet i att Friends Arena kan stå helt tom vid en fotbollsmatch, medan verksamhet runtomkring kan vara öppna nästan utan restriktioner alls.

Mats Enquist och andra företrädare för fotbollen hade förhoppningar på att den nya pandemilagen skulle komma att hjälpa för att öppna upp för publik. Så har det inte blivit, men mötet kan vara ett första steg mot ett mer anpassat regelverk hoppas SEF-basen.

– Även om man alltid hoppas på att få snabb respons så fick vi kanske inte det i dag. Men jag hoppas det kommer ut något av det här mötet som innebär, att vi kan börja diskutera lösningar. Som inte bara är utifrån att det är enklast att stifta lagar som är "en lag för allt", utan att man hittar lösningar som är anpassade efter respektive verksamhet.

– Vi har haft en väldigt effektiv apparat för att stoppa smittan, det upplevde jag att de förstod och tyckte var väldigt positivt. Sedan kommer det mycket förklaringar om att "det ska stämma, lika för alla". Vi tycker inte riktigt att det är relevant. Utan, de verksamheter som kan ta ett stort ansvar kanske ska få lättnader för att man kan ta ett stort ansvar, och sedan får man fylla på lite senare med andra verksamheter som kanske inte klarar av det. Det är inte en orättvisa utan mer en rimlighet, att man gör åtgärder som är anpassade utifrån vad man kan lösa.