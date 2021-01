Hoppas på flera spelaraffärer - trots AIK:s svåra ekonomi

FRIENDS ARENA. Han medger utan omsvep att man ska ställa högre krav 2021. Samtidigt hoppas landslagets mittfältaren Sebastian Larsson, 35, på ett starkare AIK kommande säsong.

– Förhoppningsvis kommer det hända saker för oss truppmässigt, säger Larsson i en intervju med FotbollDirekt där han också talar om EM-drömmen i sommar, risken att tappa talangerna Eric Kahl och Paulos Abraham - och målsättningen för året.

FotbollDirekt träffar Sebastian Larsson i samband med AIK:s premiärträning på Friends arena.

Och det är en nöjd landslagsmittfältare som är tillbaka i träning.

– Skönt. Jag ska inte ljuga, ledigheten har varit bra och välbehövlig. Men det är alltid roligt att vara igång igen, träffa alla och få röra på kroppen igen, säger Larsson.

Är det lika roligt fortfarande?

– I det stora hela, ja. Sen finns det vissa delar som man kanske bara vill ha avklarat och som man såg mer fram emot när man var yngre. Men i det stora hela är det väldigt kul. En av grejerna är att man känner att suget kommer efter en tids ledighet.

Det är ett EM-år också. Är det någon skillnad för dig motivationsmässigt mot en vanlig säsong redan nu?

– Nej, det kan jag inte påstå. Det är klart att man vet att EM är där likväl man trodde att var så förra året när man stod här. Det är så pass lång tid kvar och man vet hur viktig en försäsong är, att få en rejäl grundträning och få vara frisk och kry, och göra en del tråkiga moment som man vet att man har nytta av längre fram.

– Diskuterar vi EM så är det inte förrän i sommar och då gäller det att få in mycket bra träning och matchande innan det.

Om du backar bandet. AIK nu jämfört med samma tidpunkt förra året. Finns det något att trycka på där?

– Att vi har med oss fjolåret i bagaget. Jag tror att jag pratar för hela gruppen när jag säger att det finns en enorm revanschlust. Vi måste dra lärdom av förra året med allt vad det innebar. Våra prestationer, hur det är att spela utan publik, beroende på hur det blir i år.

– Förhoppningsvis har vi lärt oss mycket och kan göra ett bättre år. Det är en lång försäsong och ett långt transferfönster. Vi får se var vi står när tävlingsmatcherna börjar dra igång.

Att ni har en taktik som ni vet fungerar rätt så bra. Vad betyder det att få bygga vidare på det?

– I fjol blev det väldigt nytt två gånger kan man säga. Vi startade upp med något helt, helt nytt som vi försökte med helhjärtat. Som alla vet gick inte det vägen och sen kom Bartosz in och då fick vi starta om på nytt igen. Det var två former av nystarter. Nu startar vi upp med en grund att vi jobbat med tillsammans större delen av truppen och Bartosz så vi känner varandra och vet vad vi kan få ut av varandra.

Kan man ställa högre krav på er?

– Högre krav än förra året tycker jag definitivt att man kan ställa på oss. Jag har själv inte suttit och funderat och utvärderat så mycket under ledigheten. Har man lärt sig något så är det ett långt fönster och en lång försäsong. Förhoppningsvis kommer det hända saker för oss truppmässigt också, sen får vi utvärdera vart vi står och ser vad vi kan uträtta efter det.

Det har varit mest spelare ut och inget in. Har ni lika bra lag på pappret nu som när säsongen slutade?

– Tittade du på i fjol så fick vi in väldigt starka förstärkningar under sommaren som alla såg vad de gjorde för oss. Sen hade vi en väldigt stor trupp mot slutet av förra året. Alla är medvetna om coronasituationen och vad det gjort. Vi är en lite mindre trupp nu. Som spelare vill man alltid ha in spelare som höjer laget och kvaliteten. Jag är inte annorlunda där. Man hoppas så får vi se vad som händer.

Man kan ana att en del supportrar är frustrerade över att det inte hänt något. Normalt brukar det vara åtminstone något spännande nyförvärv på plats här första träningen. Förstår du dem som känner så?

– Ja, visst kan det eventuellt vara så. Men som jag sa, fönstret är öppet länge och försäsongen är lång. Förhoppningsvis hinner det hända saker.

Finns det några av era unga förmågor som du tror kommer blomma ytterligare i år?

– I fjol var det knappt någon som hade allsvensk erfarenhet. Man ska inte underskatta det andra året. Väldigt många unga spelare har fått erfarenhet under sitt bälte. Detta under ett tufft år också. Förhoppningsvis har de dragit lärdom av det och har mer erfarenhet under sitt bälte och kan växa till bättre spelare.

Tror du att Paulos Abraham och Eric Kahl är kvar här när fönstret har stängt?

– Eeeh... återstår att se. Det är två unga spelare som gjort stort intryck förra säsongen så jag skulle inte bli förvånad om det finns intresse. Då är det upp till klubben och spelarna att välja vad som är bäst för dem och klubben. Så vi får väl se.

Vad tycker du ändå talar för att AIK blir att räkna med i toppen?

– Framförallt den vändningen vi gjorde efter några matcher med Bartosz. När vi fick in vårt spel och några nyförvärv så såg man ett annat AIK. Sen känner vi fortfarande att det finns många kliv att ta. Men visst kan man kräva en bättre slutplacering än fjolåret. Jag tror ingen tänker på något annat.

Topp tre?

– Vi har inte satt oss ned. Det är inte upp till mig som individ att prata om vad klubben har för placeringsmål. Men frågar du alla fotbollsspelare så vill man sluta så högt upp som möjligt.

– Återigen, vi får utvärdera hur det ser ut när fönstret stänger och allsvenskan ska dra igång.

