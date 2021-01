JUST NU: Bajensupportrarnas Swish-kampanj - "Ta hem Paulsen"

Björn Paulsen har mindre än ett halvår kvar på kontraktet med Ingolstadt. En fortsättning i den tyska klubben som köpte honom från Hammarby 2018 är osannolik, och flera klubbar visar intresse för Paulsen.

Med mindre än sex månader kvar på kontraktet i Tyskland så kan Paulsen prata fritt med andra klubbar. Han uppges vilja ha runt fyra miljoner kronor i sign on-bonus.

FotbollDirekt avslöjade i veckan att Malmö FF har tagit en kontakt om Paulsen - han ska vara en personlig favorit för landsmannen och MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson, och kontakterna ska ha tagits strax innan nyår.

Men igår så valde Paulsen att utesluta en flytt till svenska mästarna. Det i en intervju med FotbollDirekt:

– Det är enbart Hammarby som känns som en möjlighet i Sverige. Jag måste säga det. Jag hade en fantastisk tid där och det känner hela familjen. Det är fina minnen, sade han och fortsatte:

– Hammarby vet om detta. Hammarby vet vad jag känner så det är hos dem bollen ligger nu.

Uttalanden som rönte stor uppmärksamhet - och i dag står det klart att en insamling startats; "Ta hem Paulsen". En Swish-kampanj med syfte att hjälpa till ekonomiskt kring en Paulsen-värvning.

"Hammarby har sagt att de kommer redovisa löpande hur mycket som kommer in, om alla som swishar använder samma tagg - ”Ta hem Paulsen”. Dock måste bidragen givetvis ses som ett generellt bidrag till Hammarby för spelarsigning/köp. Det är de ansvariga i klubben som sköter värvningarna, inte supportrarna. Men det är alltid härligt med olika supporterinitiativ. Det ska uppmuntras" skriver Bajenland på Facebook.



Det hela har bara legat ute i en timme, men i skrivande stund har åtskilliga tusen kronor samlats in bara av antalet redovisade swishar med hashtag #tahempaulsen att döma.

Hammarbysupportern Henrik Fischer fick idén om en Paulsen-kampanj. Han berättar:

– Tanken var i och med det har skrivits så mycket, det är medialt att han är i rörelse nu, att det kan finnas en möjlighet att han kan komma tillbaka till Hammarby. Då tänkte jag att det vore kul att dra igång något, det här att vi tillsammans ska vi få hem honom, säger han till FotbollDirekt.se.

– Jag lade ut det första inlägget i dag, skrev att nu swishar jag lite pengar. Sedan mailade jag Hammarby och frågade om det går att de redovisar resultaten av insamlingen löpande. Jag tog bara ett swish-nummer som de använder. Och de har lovat redovisa resultaten. Den har bara varit ute i någon timme, men det är uppe i många tusen redan nu.

Henrik Fischer berättar vidare:

– Jag är bara en vanlig supporter, jag har ingen koppling till klubben. Jag vet inte om det finns förhandlingar med Paulsen eller om det är aktuellt. Det är viktigt att förstå att alla måste se det här som ett generellt bidrag till klubben. Vi kan inte bestämma vilka spelare som ska värvas in, det ska den sportsliga ledningen göra.

– Men vi har sånt extremt engagemang bland supportrarna, och är det någon klubb i Sverige som kan klara en sådan här sak och samla in de pengar som behövs för en sådan värvning, så är det Hammarby.

Björn Paulsen var bara i Hammarby i två år. Vad är det med honom som slagit an så enormt hos supportrarna?

– Jag tror att det som jag och de flesta supportrar reagerade på, han gick in i allt varje gång, 110 procent. Jag tror inte det var en match som han inte gav precis allt i varenda närkamp. Det var Axén som myntade "strong as fuck", och det var ju väldigt passande. Han är totalt orädd, slänger sig in i allt. Var det en match som skulle avgöras så skickades han upp och spelade längst fram.

– Så det var väl det, och den tajmingen på den perioden han var inne... många tog honom till sitt hjärta. Han gav allt till oss, till klubben. Sedan också förstås besvikelsen när han lämnade, det var verkligen "nej, inte han". Spelmässigt, det fanns en fantastisk stabilitet i defensiven som han givetvis bidrog till.

– Sedan också det som personifierade honom, lite vildvuxet... han ser ut lite som en son till Kenta. Han ser ut som en bohemisk hammarbyare som vuxit upp på Söder och ger allt för laget. Han personifierade väldigt mycket det man vill se hos en spelare under sin tid i klubben.

Matchrapporter: MFF lyser som mästare - vilken avslutning Erik Björndahl och Andreas Skovgaard avgjorde hemma mot Hammarby Christoffer Nyman avgjorde när IFK Norrköping sänkte Hammarby