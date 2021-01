På toppen av sin karriär: ''Ska visa vad jag går för''

I mitten på december presenterade Djurgården den förre Häckenspelaren (2016) Rasmus Schüller på ett treårigt avtal.

Väl tillbaka i allsvenskan så är Schüller nu en betydligt mer erfaren spelare. Mellan 2017-2019 spelade han MLS-fotboll i Minnesota och senast kommer han från den finska storklubben HJK. Dessutom har han blivit en allt viktigare kugge i det finska landslaget som på ett bragdartat vis kvalade in till EM för första gången i landets historia.

I en intervju med FD säger sportchefen Bosse Andersson att Elias Andersson och Rasmus Schüller tillsammans är en duo fullt kapabel att ersätta Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström. Andersson går så långt att han säger att Schüller är på toppen av sin karriär - det är en spelare som aldrig varit så bra som nu.

FD fick en pratstund med finländaren under torsdagens öppna träning på Tele2 arena.

– Djurgården är en otroligt fin förening och jag har under lång tid velat spela i Stockholm. Av Stockholmsklubbarna så är Djurgården min personliga favorit. Det var otroligt fint att att det här löste sig. Jag är bara lycklig över att vi är igång och att jag får vara med på den här resan. Vi ser energiska ut på träningarna. Det kanske är mer fart än tanke bakom men det är tidigt, säger han och går in på varför just Djurgården varit hans drömklubb.

– Det finns en bakgrund i att farsan tycker om Djurgården. Via det har jag lärt mig att få ett större intresse för just Djurgården. Sen har de på senare år varit mycket framgångsrikt med cupguldet 2018 och SM-guldet 2019. Klubben har en fin resa på gång och det är otroligt inspirerande att få vara med i en sån här klubb och att få vara med i lagbygget.

Bosse sa till mig att du är på toppen av din karriär just nu. Håller du med honom?

– Jag tycker att jag blir bättre och bättre för varje år och det är det man själv strävar efter. Det är det som är spännande med fotboll också att maximera sin egen potential. Jag tycker att jag är på en bra väg och det ska bli roligt att visa vad man går för.

Hur mycket bättre har du blivit sen du var i Häcken?

– Det får med- och motspelarna och alla andra bedöma. Men jag tycker själv att jag fått mycket mer erfarenhet. Jag har varit i USA i några år och sen tillbaka i Finland där jag även fått spela massa landskamper. Jag har kört på hårt och känner att jag tagit kliv på alla områden rent fotbollsmässigt.

Det är många unga nyförvärv i Djurgården som kanske behöver tid att växa in i kostymen. På din position försvann två nyckelspelare i Karlström och Ulvestad. Kan du axla ansvaret på mitten efter dem?

– Men det är otroligt fina fotbollsspelare. Jag har inte sett dem så mycket men jag fokuserar på att komma in i Djurgården och spela Rasmus Schüllers spel. Stora förändringar är vanliga i klubbar där spelare kommer och går. Nu har vi stora förändringar i Djurgården och det ger chans åt nya och gamla spelare att påbörja den här nya resan. Jag tror att det kommer bli mycket bra.

De som kanske inte minns dig från Häcken och eller inte följt dig sen dess - vad kommer de få se för typ av spelare i tröja nummer sex?

– En spelare med mycket vilja på planen som vill gå in i varje duell och vinna den. En spelare som vill bidra både defensivt och offensivt. I försvaret just med att vinna bollen och styra medspelare på mittfältet om hur vi ska ligga i pressen. Offensivt att hålla i bollen och erbjuda alternativ för medspelarna. Jag tycker om att fördela bollen och hålla den i rörelse, komma framåt och vara effektiv.

Är du mer en balansspelare än den mittfältare som går på genombrott?

– Ja, det är nog där mina styrkor ligger lite mer. Så klart har jag gjort en del mål och assist under min karriär. Men det är mer min styrka att kanske inte brutit sig igenom från mittfältet utan den som lägger passningen innan den avgörande passningen.

Hur har tiden med finska landslaget varit?

– En spännande och fin resa. Det började 2018 när Nations League inleddes där vi avancerade från C-gruppen till B-gruppen. Vi höll på att avancera till A-gruppen men det blev stopp på slutet. Sen kvalade vi in till EM som den stora bragden. Den första gången i finsk fotbollshistoria och en ära att ha fått varit med där. Resultaten har varit fina de senaste åren och nu i mars börjar ett nytt spännande projekt med VM-kval. Vi ska försöka fortsätta den fina trenden.

Att få komma till en ny klubb följt av EM i sommar. Du måste vara väldigt taggad på säsongen?

– Verkligen. Jag är otroligt motiverad och ser fram emot både klubblagssäsongen och landslaget. Det är många fina utmaningar som väntar.

Tror du att Djurgården kan slåss om guldet?

– Det är för tidigt att säga. Vi får se hur det blir och hur vi kommer ihop som ett lag, hur vi mäter oss med motståndarna. Generellt som klubb är Djurgården en storklubb i svensk fotboll så självklart ska vi vara med där uppe och slåss.

Du gillar att smälla på i duellerna. Det låter som att derbyn kan passa dig?

– Ja, det blir riktigt roligt att spela de matcherna. Sen hoppas vi att den extra laddningen kommer av inramningen som finns med stort stöd från den egna klacken och motståndarklacken som tillsammans bygger upp en fin inramning. Jag hoppas att man får uppleva det redan den här säsongen.

