Bajensupportrar tvingas skrota inmarsch-plan - SEF-regel stoppar

En motion till Hammarbys årsmöte om att motståndaren alltid ska komma in på planen först vid Bajens hemmamatcher. Den idén fick några Bajensupportrar efter skriverierna om att hedra Malmö FF med en s k "Guard of honour" vid inmarsch.

Men nu har man fått skrota planerna på motionen:

– Det finns tydligen en regel i SEF:s handbok som säger att lagen måste gå in samtidigt, säger Bajen Fans talesperson Kalle Strandberg.

Applådera en klar guldvinnare i samband med inmarsch? "Guard of honour", att motståndarlaget kommer in först och applåderar ligasegraren vid inmarschen, är en tradition från England som vissa anser borde etableras här också. Malmö FF säkrade SM-guld med tre omgångar kvar och då dök diskussionen upp.

Hammarby mötte Malmö på hemmaplan i omgången efter att MFF:s guld var säkrat, och det blev skriverier inför matchen kring huruvida Bajen skulle hedra motståndarna med en honnörsvakt.

Så blev inte fallet, däremot så gjorde Varberg det i omgången efter, liksom Östersund i slutomgången.

Men det hela väckte en idé hos några Hammarbysupportrar om att skicka in en motion till klubbens kommande årsmöte: Motståndarlaget ska alltid gå ut först vid Hammarbys hemmamatcher.

Därmed skulle gästerna få ta emot burop innan Bajen kommer ut på planen, där hemmalaget då följaktligen skulle få ta emot supportrarnas jubel som en kontrast.

Fotboll Sthlm skrev om idén i december:

– Det blir en psykologisk boost och som att börja matchen med 1-0, sade Kalle Strandberg från Bajen Fans till sajten.

En motion förbereddes, men nu har planen skrotats. En SEF-regel gör att man får ge upp:

– Det visade sig efter det att det tydligen finns en regel i SEF:s handbok som säger att lagen måste gå in samtidigt, säger Kalle Strandberg till FotbollDirekt.se.

– Om motståndarlaget är okej med det, då kan man ändra det för den matchen det handlar om. Bägge parter måste vara överens.



Vilket alltså hände i omgångarna efter, där Varberg och Östersund valde att ställa upp på en honnörsvakt.

– Ja, de hade tydligen en överenskommelse lagen emellan.

Regeln ska gå många år tillbaka i tiden och den ska ha tillkommit för att just Hammarby brukade ta god tid på sig att komma ut på planen inför sina hemmamatcher. Varpå motståndarna fick springa in först och möta supportrarnas burop.

– Tydligen kommer det sig av att Hammarby tog tid på sig med att komma ut på planen på gamla Söderstadion. Inför match brukade spelarna alltid knyta skorna extra länge såhär lite strategiskt. Så den regeln kom till i SEF:s handbok.

Att lägga fram en motion ändå på Hammarbys årsmöte är inte aktuellt, säger han.

– Den kommer avslås ganska omgående i så fall. Så roligt är det inte att vara rättshaverist. Det var en kul idé, men det insåg vi när vi fick höra om den här regeln, att det är inget att gå vidare med. Så viktig är inte frågan heller. Det är ingen dealbreaker.



