Förstår Bajens satsning på Fjoluson: "En 'kall fisk', förstår vad som krävs"

Hammarby presenterade Jon Gudni Fjoluson i lördags. Den isländska mittbacken kommer från en höst i norska Brann där han kom in och hjälpte laget hålla sig kvar i högsta serien.

Och den norska klubbens sportchef är inte överraskad över att Hammarby satsade på Fjoluson:

– Hammarby och Brann, vi är väldigt lika i hur vi vill spela. Vi blev också bättre bakåt ju längre säsongen gick, släppte in mindre mål i slutet av säsongen. Jag upplever honom som en stor ledare att ha på planen, säger Branns sportchef Rune Soltvedt.

I lördags blev det officiellt: Jon Gudni Fjoluson blir Hammarbys andra nyförvärv inför 2021. Den landslagsmeriterade islänningen har många år bakom sig i Sverige, med spel i Gif Sundsvall och IFK Norrköping innan han 2018 lämnade för ryska Krasnodar.

I somras lämnade han Ryssland, och skrev på ett korttidskontrakt med Brann i Norge.

Fjoluson togs in på korttidskontrakt för att hjälpa klubben under en tuff säsong.

När Brann satsade på Jon Gudni Fjoluson så ville man dels få in stabilitet där bak, dels få in ledaregenskaper i en tuff situation. Fjoluson tickade i båda boxarna.

Branns sportchef Rune Soltvedt berättar om värvningen:

– Det var en svår säsong för oss, det var faktiskt en kamp för att hålla oss kvar i Eliteserien. Jon blev en viktig man för oss med sin rutin och sina ledaregenskaper, han blev viktig för att hålla oss kvar. Han hade inte spelat på ett tag, han hade bara landskamper med sig in i det. Så han behövde lite tid för att komma i matchform, men han blev ändå viktig som en bra ledare, en förebild för de unga spelarna, säger Soltvedt till FotbollDirekt.se.

Hade ni velat ha honom tidigare?

– Han har inte varit aktuell tidigare, han har spelat där han har spelat. Vi har varit välbesatta på den positionen i många år, så han har inte varit aktuell för oss tidigare, men det passade bra nu.

Rune Soltvedt är inte överraskad att Hammarby gick för Fjoluson när han inte blev kvar i Norge.

– Nej, han har många år kvar i sig som fotbollsspelare, han har rutin. Det hjälpte honom väldigt mycket att få spela under hösten i Norge, det kommer hjälpa honom in i uppstarten nu i Sverige. Det såg vi också, att han blev bättre och bättre ju längre säsongen gick.

Soltvedt ser också stora likheter mellan klubbarna. Dels i hur man spelar, dels med trycket utifrån, inte minst när det går tungt för laget.

– Vi är väldigt lika där, Brann vill också styra matcher och vi vill gärna ha mycket boll. Då blir man också sårbar för att få kontringar på sig. Men jag upplevde att han var en mittback som vågade stå högt upp i banan, han har fortfarande bra snabbhet.



– Så jag tror Hammarby och Brann, vi är väldigt lika i hur vi vill spela. Vi blev också bättre bakåt ju längre säsongen gick, släppte in mindre mål i slutet av säsongen. Sedan är det nog avhängigt av mer än en spelare, det är en struktur. Men jag upplever honom som en stor ledare att ha på planen.

– Det som är utmanande i en klubb som Brann när du inte får resultaten med dig, det är att det blir en stor press och det finns olika sätt att tackla det på som spelare. Men han är en "kall fisk", en som har lugnet och som förstår vad som krävs i en sådan situation. Så det var väldigt viktigt för oss, att få in det i vår trupp.

Hade ni velat behålla honom?

– Vi såg det som inaktuellt pga ekonomin. Vi var tvungna att ta några val. De valen kunde vi dessvärre inte ta med honom in i. Det hade inte gått.

– Vi hade Vegard Forrem som kom in, också på ett kort kontrakt. Vi valde att förlänga med Vegard, sedan hade vi ett par unga mittbackar som vi vill ha med oss vidare. Vi hade gärna haft kvar Jon, men det blev aldrig en diskussion om det, just för att det hade blivit svårt sett till hela truppbygget och hur vi skulle få ihop ekonomin.

– Det blev en win-win-situation. Han fick speltid, och vi fick in en rutinerad man som vi hade behov för. Det var en god "match" med Jon Gudni och Brann.

Matchrapporter: Erik Björndahl och Andreas Skovgaard avgjorde hemma mot Hammarby Christoffer Nyman avgjorde när IFK Norrköping sänkte Hammarby Hammarby lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Malmö