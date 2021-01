Djurgården kommer att få se mer: ''Vi har inte sett hans tak''

Igår stod det klart att jagade succéspelaren Albion Ademi lämnar IFK Mariehamn för spel i allsvenskan och Djurgården.

IFK-tränaren och Stockholmsbekantingen Lukas Syberyjski är övertygad om att 21-åringen kan göra avtryck omgående.

– Han har definitivt alla medel för att spela i ett topplag i allsvenskan, säger Ademis förre tränare till FotbollDirekt.

Efter att ha varit ett jagat namn under sommaren och vintern stod det på torsdagen klart att Albion Ademi skrivit på ett fyraårskontrakt med Djurgårdens IF. 21-åringen hämtas in från IFK Mariehamn efter att ha öst in poäng i finska Veikkausliiga under fjolåret.

AIK:s och Hammarbys förre U19-tränare Lukas Syberyjski tog över IFK Mariehamn inför säsongen 2020 och har således sett Albion Ademis utväxling på nära håll.

– Det är en spelare som har kvalitéer att kunna slå ut en motståndare. Han har sin spets i snabbheten och bollhanteringen men har under året blivit allt mer ”riktad”, det är inte bara en dribbler längre utan han är tydligare i sitt sökande att göra poäng. Det tror jag han kommer göra i nästa miljö också, säger Lukas Syberyjski.

Hur stor talang är det frågan om?

– Det finns en spets i honom som gör att jag inte tror vi sett hans tak. Han fyller 22 i år och sedan får vi se hur långt det bär. Det jag gillar lite extra med Albion är att han har förmågan att jobba hårt, vilket kanske är den viktigaste talangen man kan ha.

Har han förmågan att bli en avgörande spelare för Djurgården direkt?

– Det blir alltid en tid av anpassning men han har definitivt alla medel för att spela i ett topplag i allsvenskan, speciellt i ett lag som Djurgården som kommer ha mycket boll och kommer kunna sätta honom i en position där han kommer kunna göra poäng.

Vilka förutsättningar behöver han för att prestera på topp?

– En tydlig ram där han vet var han kommer bli uppsatt i rätt lägen och en tydlig ram i att fotboll spelas både framåt och bakåt. Det är en slitstark spelare som kan göra väldigt mycket under lång tid på en fotbollsplan, så han behöver spara på krafterna någonstans och får han möjlighet till det så kommer han kunna lägga energi på att tillföra den där extra kryddan som gör honom till en sevärd spelare.

Under onsdagen berättade IFK Mariehamns klubbchef Peter Mattsson att upp mot 50 klubbar hört sig för om yttermittfältaren. Han menade att han knappt varit med om ett större intresse kring en spelare. Trots det föll valet på allsvenskan och Djurgården - det är inget som förvånar Lukas Syberyjski.

– Som det såg ut under sommaren och strax innan augusti/september-fönstret så fans det ju en tro om att han skulle ta nästa steg men Albion är en klok kille som ville ta ett rimligt mellansteg. Jag tror att Djurgården blir ett väldigt bra för honom.

Samtidigt tappar ni i IFK Mariehamn en viktig spelare, hur går tankarna kring det?

– Vi är medvetna om vår plats i hierakin och vad som händer när man får fram en sådan typ av spelare. Vi är glada över att få iväg en spelare till högre och bättre nivå.

