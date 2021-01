Klart: Har tackat ja till gammalt AIK-motstånd

Heradi Rashidi gjorde oväntad succé i AIK under hösten 2018. Ytterbacken värvades in från Dalkurd under sommaren och var en bidragande orsak till att klubben vann guld samma år.



I det efterföljande Champions League-kvalet ställdes Gnaget sedan mot Ararat-Armenia i den första kvalomgången. Rashidi satt på bänken i 1-2-förlusten mot armenierna på bortaplan - men på Friends spelade han 90 minuter och assisterade till Sebastian Larssons 3-0-mål i segermatchen som tog AIK vidare till nästa runda.

Sedan dess har det gått tyngre för Rashidi och ifjol noterades han bara för tio matcher i allsvenskan. Vid årskiftet löpte kontraktet med AIK ut och nu står det klart att hans nya klubb blir just Ararat-Armenia.

Klubben, som ligger på andraplats i ligan, presenterade Rashidi på sin Facebook-sida under fredagen.

