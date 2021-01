AVSLÖJAR: Har tackat ja direkt - drömvärvas i billig övergång

Gif Sundsvall får sin drömvärvning. Linus Hallenius har lämnat IFK Norrköping. Det har blivit känt i dag.

Nu har allt gått mycket snabbt och han har nu enligt FotbollDirekts källor direkt tackat ja till Giffarna. Detta efter samtal, enligt vad FD erfar, sent under gårdagskvällen.

Linus Hallenius bryter alltså sitt kontrakt med IFK Norrköping.

Det blev bara en halvårslång sejour efter tiden på Cypern med Apoel. En tung tid tar nu slut för 31-åringen på Östgötaporten som nu på fredagmorgonen berättar om svåra månader som ledde fram till detta beslut.

– Det har varit ett tufft beslut att bryta kontraktet. Jag kom till Norrköping och skulle ge familjen alla förutsättningar att trivas. Vi hittade inte rätt, och det började kännas jobbigt både privat och sportsligt i höstas, säger han till IFK Norrköpings officiella hemsida.

– Om jag inte känner att fotbollen känns 100 procent rätt, när det är den som styr våra liv, känns det inte rätt. IFK Norrköping är en väldigt stor klubb med en fin tradition och många supportrar – om jag inte är här 100 procent i hjärtat och mentalt känns det inte rättvist mot klubben.

Expressen har i dag rapporterat om att Hallenius nu bara är detaljer från en lösning med sin tidigare klubb Gif Sundsvall.

Enligt FotbollDirekts källor är det nu helt klart. Hallenius har snabbt tackat ja till ett kontrakt och kommer att skriva på.

Sent under gårdagskvällen uppges man ha blivit helt överens, enligt vad FD erfar.

Men den här gången till skillnad från förra sejouren så blir han en billig lösning. Den gången hade han enligt uppgifter omkring 100 000 kronor i månaden, nu skriver han på för cirka hälften av en sådan summa. Det vill säga 50 000 kronor. Hallenius uppges inte haft några problem med att acceptera sådana villkor.

Linus Hallenius hade ett kontrakt med IFK Norrköping fram till 2022 - ett kontrakt han skrev när han under hastiga former presenterades under sommaren sedan han lämnat sin cypriotiska klubb.

Hallenius fick sitt genombrott i Hammarby 2010 och gick då i en affär till Serie A och Genoa värd 17 miljoner kronor, en övergång som då blev Bajens största genom tiderna.

