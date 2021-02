EKWALL om TOPP-12 januariaffärer: Klassvärvningar

Nya besked i publikfrågan och det svenska transferfönstret är fortsatt öppet. Lagen är fortfarande ute efter förstärkningar. FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall tycker till i några aktuella ämnen.





Vad anser du om att regeringen i går visade en öppning för att riva upp rådande publiktak?

- En öppning är bättre än ingenting, ungefär så ser jag på det. Jag tror vi är väldigt långt från ett beslut fortfarande och jag är högst osäker på vad en "öppning" innebär? Men fulla läktare lär sannolikt dröja till tidigast i höst.

Det går gott om spelarrykten just nu och det svenska fönstret fortsätter. Vilket namn är årets allsvenska värvning så här långt och varför (Ekwall listar här tolv namn)?

- Jag tycker att Alexander Jeremejeff och Martin Olsson är två allsvenska klassvärvningar av Häcken. Jag tror att alla allsvenska lag gärna hade räknat in den typen av nivå på sina nyförvärv.

Jag gillar även Elias Andersson, som Djurgården hämtat in från Sirius, han är väldigt underskattad.

- Lite i skymundan känns också Carl Johansson (IFK Göteborg) och Andreas Blomqvist (Mjällby) som riktigt fina nyförvärv.

- Astrit Selmani? Självklart är det ett tungt inköp, nu återstår det att se om han kan göra det han gjorde i Varberg. Han har alla förutsättningar, men det är en ny sits, annat tryck, höga krav och han har bara en allsvensk säsong bakom sig.

- Ser vi till de utländska spelare som hämtats in så är det ju alltid lite svårare att bedöma var de står. Som Fjöluson, Accam, Schüller, Ademi, Adengbenro, Römer med flera. Vi behöver nog några matcher innan vi vet.

Hur ser du på att Nils Fröling bland annat uppges ha nobbat både AIK och Djurgården med målsättningen att gå utomlands som Bosman?

- Det behöver förstås inte vara fel. Jag tror att hans prislapp till viss del avskräcker svenska klubbar, inte minst med hans skadehistorik. En bra säsong i Kalmar kan öka hans värde som gynnar honom själv i hög utsträckning, det kan man ha förståelse för.