"Då hade man raderat ut elitfotbollen i Sverige. Så nära var det"

En hel säsong med tomma läktare - men att allsvenskan kunde komma igång den 14 juni i fjol var helt avgörande för elitfotbollens framtid.

Det säger SEF:s generalsekreterare Mats Enquist. Han berättar idag om hur nära det var - marginaler fanns inte för senare start och sponsoravtalen var i fara.

Nu kom man ut på andra sidan och kan dela ut mer pengar än klubbarna än vad som först var planerat.

– Hade vi inte fått starta ligan den 14 juni... då hade man raderat ut elitfotbollen i Sverige, det är helt klart. Så nära var det, säger Enquist.

Falkenberg vann allsvenska publikligan efter en hemmamatch med knappt 300 åskådare på plats. Den öppning för publik som var på väg under tidiga hösten kom på skam när pandemins andravåg drog fram i Sverige.

Årets premiär är drygt två månader bort, vaccinet håller på att rullas ut och en försiktig optimism om ett mer "normalt" år än 2020. Ett fjolår utan publik har lett till ett pengatapp som aldrig tidigare under ett enskilt år för elitklubbarna. SEF:s generalsekreterare Mats Enquist beräknar en nettoförlust på intäktssidan på "någonstans mellan 500-700 miljoner".

– Det har verkligen varit ett tufft år för oss, men tack och lov har vi åtminstone centralt kunnat bidra med våra pengar som stöd. Det hade varit svårt annars. Klart är att ladorna inte är så välfyllda längre. Vi är tilltufsade men vi står upp, säger Enquist till FotbollDirekt.se.

Han konstaterar att det hade kunnat sluta värre:

– Vi hade möte med Europaligorna nyligen, några ligor gick igenom sin "covid-19-impact" som det kallas. Franska ligan... vet du hur mycket de har förlorat netto på ligan? 20 miljarder svenska kronor. De gjorde en stenhård åtgärd och stängde ner slutet på ligan, då hoppade flera sponsorer av inklusive tv.

– Men vi har hittat bra lösningar med alla våra partners som känns bra både för dem och för oss. Det bygger på att vi haft en fantastiskt bra samverkan med våra partners. Och det bygger också på att vi faktiskt kunde genomföra en full ligasäsong. Det har alla klubbar bidragit till genom att jobba med protokollen. Det har varit helt livsavgörande. Hade vi behövt ställa in ens delar av säsongen, då hade vi troligen riskerat att inte haft någon elitfotboll kvar i dag. Det hängde på dagar ibland.

När cupkvartsfinalerna helgen 14-15 mars sköts upp så blev det startskottet för ett tre månader långt uppehåll utan matcher. När beskedet till sist kom om att man kunde börja spela den 14 juni så var det i grevens tid säger Mats Enquist. Det fanns inga marginaler kvar alls att starta senare.

– Det här beskedet vi till slut fick via en presskonferens om att starta upp ligan, något som man då kanske tyckte var en en liten notis bland alla andra sommaraktiviteter... hade inte det kommit att vi fick starta ligan den 14 juni och börja spela fotboll, som vi sedan bevisligen klarat av på ett bra sätt... då hade man raderat ut stora delar av elitfotbollen i Sverige, det är helt klart. Så nära var det.

– Minsta misstag på den här resan så hade det spruckit. Jag tror inte folk förstår hur viktigt det var att vi faktiskt fick spela matcher. Det hade fått enorma konsekvenser inte bara för elitfotbollen utan hela fotbollen om vi inte hade fått öppna den 14 juni. Och vi hade inga marginaler kvar sedan. Då hade vi hamnat i samma läge som till exempel franska ligan. Då hade risken varit att tv-avtal och sponsoravtal fått dramatiska smällar.

– Det var inte lugna nätter och dagar, och har inte varit under hela året. Men det är en enorm lättnad att vi höll ihop, våra partners stod sida vid sida med oss och våra supportrar stod sida vid sida med oss. Det har gjort att vi kan se tiden an med tillförsikt. Om vi bara får någon slags rimlig återstart, så klarar vi av den här krisen.

Hade det gått att hitta lösningar med sponsorerna ändå?

– Vi hittade lösningar, men ingen lösning hade varit möjlig om vi inte hade fått spela fotboll. Jag tror alla är nöjda med hur det landade till slut. Men fram till slutet av maj var det en osäkerhet. Det här lilla beskedet som dök upp på en presskonferens, att man kunde få spela elitmatcher men utan publik... det var så helt avgörande för att kunna gå vidare, många förstod inte hur många suckar av lättnad som kom.

– Ur det beslutet kunde vi hitta lösningar med alla partners. Men den lojalitet som både klubbar, supportrar och sponsorer visat har varit helt avgörande.

Om ligan bara hade spelats klart till säg 80 procent, vad hade det inneburit?

– Alla avtal bygger på att vi levererar fulla ligan. Alla avtal har klausuler som säger att det ska ske en omförhandling om det inte blir så. Det är klart, en säsong som spelas till 80 procent... vem blev mästare? Eller, vad händer med intresset inför slutomgångarna om man plötsligt bara drar i proppen? Alla avtal är utformade utifrån att det finns en leverans av en full ligaomgång och det lyckades vi med.

– Om det inte blir en full ligaomgång, då är det helt öppen diskussion. Vilket kan innebära allt från att man i värsta fall hoppar av avtalen, till att man kompenserar och reducerar avtalen. Det är helt naturligt, så ser det ut i hela Europa.

Ett år utan publik har satt spår hos alla klubbar, men i och med att alla avtal är intakta så har SEF klarat sig centralt, och kan nu faktiskt dela ut lite mer pengar till klubbarna än man planerat för innan covid ens var ett faktum.

– Vi kommer leverera ut full ersättning till klubbarna i år och förmodligen lite extra, vi har tagit en del smällar men vi har sparat en del också. Klubbarna kommer därmed att få minst enligt plan för oss 2020, och vi kommer att öka utbetalningarna under 2021. Så det ser bra ut centralt i alla fall. Det är klart det har varit en jobbig resa, det har inneburit många långa och knepiga förhandlingar. Men vi har totalt sett kunnat säkra så att klubbarna får full utbetalning och troligen lite mer under 2020 jämfört med vad vi planerade innan covid-19. Och vi kommer öka den utbetalningen under 2021.

– Det är inte så att bara det förändrar hela verksamheten för klubbarna. Men varje krona är viktig nu. För den stora smällen tar klubbarna. Inte minst med biljettbortfallet, medan du har kvar lönekostnader. Du får heller inte kringintäkterna kring matchdagar. Sponsorevenemang, logeförsäljning, det som inte räknas in i vanlig biljettförsäljning. Sedan finns det många sponsorer lokalt, där deras huvudmotprestation är på matcherna - för då är hela stan där och tittar, då finns min skylt där på arenan och så vidare. Där har många klubbar kämpat och säkert fått bra stöd, men alla klubbar jag pratat med har upplevt en nedgång.

– Totalt sett har elitfotbollen förlorat rätt mycket pengar. SEF har ingen publik, så vi tappar inte på det sättet. Men klubbarna har drabbats hårt. Även om många supportrar ställt upp så har ändå publikförlusterna varit betydande. Bara dessa är säkert upp mot en halv miljard. Men då har man kompenserat med andra åtgärder, dels supportrar som hjälpt till, dels sponsorer och sedan har man jobbat med spelarförsäljningar och andra sätt. Jag är imponerad över vi har hållit ihop under den här krisen.

Vaccinationerna är i gång i Sverige, och i förrgår kom ett besked från regeringen som öppnade för att antalet besökare ska kunna anpassas efter storlek på arena, istället för ett maxtak för publik som varit fallet under hela pandemin.

En positiv signal men ett definitivt besked var det inte. Som kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) sade igår, "allt handlar om hur pandemin utvecklar sig".

Mats Enquist säger att man är beredda att vidta alla tänkbara åtgärder.

– Tittar vi framåt så är det ju många spännande saker som händer, med vaccineringen. Då måste man hinna ikapp. De hade en presskonferens i dagarna där de pratade om att vi nu ska ha gemensamma vaccinationsintyg och vaccinationspass i hela EU och då även i Sverige. En sådan grej är något som vi får arbeta in i våra biljett- och IT-system i sådana fall. Om någon har det där ska man kunna säga "Ja men vad bra, då får du komma in på den här läktarsektionen" till exempel.

– Men det måste vi prata om nu, det är inget man fixar någon dag efter en presskonferens. Det är sådant man måste planera för i god tid. Är det rimligt att anta att det här kommer till i april, eller ska vi sitta på det till augusti-september? Därför är det så viktigt; Vi kan inte bara sitta på egen mark och lägga planer och hoppas att det kommer något. Utan vi måste få någon att prata med.

Hur går ni framåt just nu i planeringen?

– Vi planerar hela tiden några månader framåt utifrån rådande läge. Och så omvärderar vi och planerar några månader utifrån det. Varje vecka flyttar vi fram den här tremånadersplanen en vecka och så försöker vi se var vi står. Just nu så är vår målsättning att samtliga protokoll och regler i stort är kvar på samma nivå som förra året, de fungerade väl för att kunna spela fotboll. Och så planerar vi för att sätta upp regler för vad innebär det att kunna finnas på läktarna också och inte bara på planen.

– Och där finns en mängd olika varianter, allt från symptomkoll med feber och temperaturcheckar vid entréer. Om det kommer vaccinationsintyg, och man kan använda det. Men det kräver ett samspel med någon. Det måste finnas någon på andra sidan som säger "Om ni gör så här, då får ni släppa in så här många". Det är där problemet har varit, den enda vi haft att prata med är en jurist som säger att "nej men förordningen säger max åtta personer inklusive arrangörer. Det innebär noll. Och då kommer vi ingen vart. Så det är därför vi jobbar med den frågan. Vi behöver någon som säger "ni kan vara 300 eller 700 eller 5000 på den här arenan under rådande läge och med de åtgärder ni kan göra".

– Och det vet jag att vi kan. Men vi måste ha någon som säger, "okej, då kan ni köra så också". Så det blir en fråga nu under februari och mars, att få till en ordnad återstart. Vi vill få visa att vi kan vara ett föredöme för säkra arrangemang, för det vet vi att vi kan vara. En förebild, inte en risk.