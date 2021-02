Norling lyrisk över Agardiusvärvningen: "Karaktären är top notch"

IFK Norrköpings värvning av Viktor Agardius har rönt stor uppmärksamhet, då Mjällby hade hoppats på att få till en förlängning med försvararen. Istället har han nu alltså presenterats av IFK Norrköping, där nye tränaren Rikard Norling är minst sagt entusiastisk över värvningen.

- Karaktären som jag känner den är top notch. Lägg då till erfarenheten som spelare och skickligheten på nivån. Han är klok med en bra vänsterfot, säger IFK-tränaren Rikard Norling till Norrköpings Tidningar.

Mjällby hade en förhoppning om att kunna förlänga kontraktet med Viktor Agardius och sportchefen Hans Larsson trodde att allt skulle lösa sig med en förlängning när det blev känt att Agardius var aktuell för Norrköping - en klubb han nu skrivit på ett tvåårskontrakt med plus ett optionsår.

En som är riktigt nöjd med värvningen är tränaren Rikard Norling som dessutom har positionen klar för sig vad gäller Agardius.

- Jag har haft förmånen att möta Viktor som motståndare flera gånger. Jag vet väldigt väl vad vi får in. Vi har haft en bra dialog och pratat efter matcher vid ett flertal tillfällen.

- Det är mer naturligt att det blir en vänstersida i en trebackslinje. Det är utgångspunkten. Jag brukar säga att jag vill förbehålla mig rätten att inte skriva det i sten, men av nån anledning så gör jag det den här gången, säger Norling till Norrköpings tidningar.

Agardius kommer dock att få några dagar på sig att bekanta sig med klubben. Han är inte aktuell till matchen mot Hammarby på torsdag, skriver Norrköpings Tidningar.

- Vi känner att vi vill göra rätt här nu, även fast vi är väldigt lockade till att kanske sätta in honom så fort som möjligt. Men han behöver komma in i det här, slussas in i ordinarie kollektiv träning på rätt sätt. Vi ska inte forcera någonting, säger Rikard Norling.





