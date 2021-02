"Skulle bli överraskad om de säljer under 4 miljoner euro"

22-årige Haji Wright kom till SönderjyskE från holländska Venlo i somras, och han har en bakgrund i tyska storklubben Schalke med totalt sju matcher i Bundesliga.

Men han var ett oskrivet kort när han kom till den danska klubben. Efter en succésäsong med sju mål på 13 matcher så är nu Malmö FF intresserade. Enligt uppgifter till FotbollDirekt så finns ett bud från MFF hos SönderjyskE.

Wright är definitivt ett av de stora genombrottsnamnen i Danmark den här säsongen. Det säger Klaus Egelund, journalist på Ekstrabladet.

Amerikanen gjorde sig ett namn i Danmark mer eller mindre direkt när han anslöt i somras. Ett inhopp i premiären mot regerande mästarna Midtjylland gav eko, inte minst genom ett mål i slutminuterna:

– Han kom in från bänken och gjorde det avgörande målet mot mästarna, där han helt sonika sprang i från den bästa mittbacken hela danska ligan, Erik Sviatchenko, Midtjyllands lagkapten. Det var en debut som satte avtryck och en drömstart på hans karriär här i Danmark, säger Egelund till FotbollDirekt.se.

– Och när han fick börja spela från start... de första sju-åtta matcherna, han var definitivt den mest spännande anfallaren i danska ligan. SönderjyskE såg till att förlänga så nu har de honom på ett längre kontrakt. Han är lång, fysiskt stark men också snabb, bra öga och intuition för målchanser. Kanske ett minus att han är självisk på planen. Han tittar sällan åt bättre placerade lagkamrater om han har skottläge själv. Vilket lett till lite frustration på sina håll i SönderjyskE.

Egelund säger att Wright fått alltmer bevakning på sig allteftersom målen trillat in.

– Han har bara spelat 14-15 matcher, så det är ett begränsat "sample size". Efterhand så har lagen lite grann anpassat sig, och. Det är ett frågetecken nu, hur han ska hantera att försvaren håller mer koll på honom. Så det blir en utmaning för honom nu, att visa att han kan hantera det.

Klaus Egelund säger att det överraskar honom att MFF lagt bud.

– Att han är en Malmö-target, det är lite överraskande med tanke på att han varit här så kort tid i danska ligan. Men han har visat stor utveckling.

Och SönderjyskE kommer sälja sig dyrt, säger Egelund. Efter att amerikanska ägare kommit in och tagit över nyligen så är man inte i behov av nya intäkter, och man sålde nyligen Alexander Bah till tjeckiska Slavia Prag för 15 miljoner danska kronor (20 miljoner svenska kronor). Egelund säger att en prislapp kan ligga på så mycket som 4 miljoner euro - vilket han och Ekstrabladet efter denna intervju skrivit om.

– De amerikanska ägarna kom in för tre månader sedan, och de har mycket pengar. De behöver inte sälja. De har precis sålt Bah för 2 miljoner, 2,8 med bonusar. Jag skulle bli överraskad om de säljer Wright för under 4 miljoner euro.

Haji Wright har kontrakt med SönderjyskE till sommaren 2023.

