Nästa avhopp från ÖFK - tar över klubbens säljuppdrag

I går lämnade Martin Johansson sin roll som ekonomichef i Östersunds FK. Detta efter 20 år som spelare och ledare i klubben.

– Jag har formellt sagt upp mig på grund av att jag fått ett annat jobberbjudande, sa han till FD.



Och under onsdagen gick klubben ut med att fem tjänster försvinner från kansliet efter att de fackliga förhandlingarna avslutats.

– Det är smärtsamt. Det är fina människor som lämnar oss. Folk som lagt ner många år och mycket själ i ÖFK. Men vi har inget val just nu. Jag ser en fortsatt tuff ekonomisk situation för oss, precis som för många andra, och vi har ett ansvar att se till att klubben är så stabil som möjligt ekonomiskt, säger Michael Schahine till Östersunds Posten.

– Egentligen är det tre tjänster som blir kvar. Förutom vd:ns tjänst så blir det ekonomi och administration som är kvar.

Nu står det även klart att mångårige styrelsemedlemmen Leif Widegren lämnar klubben. Han kommer dock att finnas med på ett annat hörn då hans säljbolag övertar jobbet från klubbens säljavdelning.

– Jag hoppar av styrelsen. Jag har tackat nej till omval. Jag kommer inte att ha något med fotbollen att göra efter årsmötet. Då ska jag bara fokusera på att dra in intäkter till ÖFK, säger han till ÖP.

– Det är ett oerhört kämpigt läge. Vi måste ha in pengar. Vi måste börja dra in pengar. Vi är inte ensamma om att ha det tufft just nu, men vi gick in med sämst förutsättningar, menar Widegren.