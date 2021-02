Målvaktsvärvningen bekräftad - Dif lånar Vasjutin

Djurgården har nu klart med en ny målvakt efter norrmannen Per Kristian Bråtveit lämnat klubben på lån till Groningen. Djurgården presenterade på torsdagskvällen Aleksander Vasjutin som klubben kopplats samman med under en tid.

– Det är ingen hemlighet att vi har haft en dialog med Zenit om Aleksander under en längre tid. Det har varit positiva samtal och för oss har det varit viktigt att vi kan låna Aleksander under en hel säsong, säger sportchefen Bosse Andersson till dif.se

Det var Expressen som i mitten av januari skrev om att Djurgården jagade ryske målvakten Aleksander Vasjutin från ryska Zenit St Petersburg. 25-åringen som fått knapert med speltid i den ryska klubben pekades ut som ersättare till Per Kristian Bråtveit som Djurgården lånat ut till Groningen.

På torsdagskvällen blev värvningen av Vasjutin ett faktum. Det är ett lån som sträcker sig över kommande säsong och därefter har Djurgården en köpoption på målvakten som spelade i den norska ligan för Sarpsborg hösten 2018 och hela 2019.

- Vi hade ögonen på honom redan för några år sedan och har följt hans utveckling. När vi sedan i höstas fick reda på att det kanske skulle bli en förändring på målvaktssidan så har det här varit vårt huvudspår, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till dif.se.



- Vi har sett vad Aleks utfört i Sarpsborg och Lahti och noterat den status han har i Zenit, där de ju har ganska många målvakter. Han är en modern målvakt som har gjort ett väldigt starkt intryck på oss och det vi har sett gör honom till vårt förstaval. Vi har stora förväntningar på att han ska göra det bra i Djurgården och han är väldigt motiverad att komma till oss efter att tidigare varit i andra skandinaviska länder.



Bosse Andersson hoppas att Vasjutin kan ansluta så snart det bara går.

- Så vi är väldigt glada att vi har alla bitar på plats och att avtalet är klart. Förhoppningsvis kan vi ha Aleksandr med oss i truppen redan på tisdag,

Själv ser Vasjutin fram emot att få dra på sig målvaktströjan med Djurgårdsemblemet på.

- Det är en väldigt positiv känsla att få komma till Djurgården och jag vill verkligen komma igång och börja träna med laget så fort som möjligt, säger Vasjutin till dif.se.



- Det var ett enkelt beslut för mig. När jag fick höra att Djurgården var intresserade så satte vi snabbt igång diskussionerna mellan klubbarna för att komma till skott. Jag har hört mycket gott om Djurgården; att det är en anrik förening med mycket historik där laget har haft många framgångar och ofta är med och slåss om medaljer.



Han blir därmed Djurgårdens tionde nyförvärv till kommande säsong. Tidigare i veckan presenterades anfallaren Joel Asoro som klubben hämtat från Swansea.

Matchrapporter: Jesper Karlström avgjorde när Djurgården sänkte Varberg Mjällby fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar Seger för Djurgården mot Kalmar efter tidigt avgörande