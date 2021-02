"Han var allsvenskans bästa forward. Klart det finns intresse"

Nikola Djurdjic är på väg att bryta sitt kontrakt med Chengdu Better City i Kina. Nu uttalar sig Djurdjics agent Michael Kallbäck om uppgifterna som kom ut i dagarna.

– Det är klart det finns intresse för Niko. När han spelade i allsvenskan var han allsvenskans bästa forward. Så det är klart det finns intresse, säger Kallbäck.

Det har gått drygt ett år sedan Hammarby sålde Nikola Djurdjic till Chengdu Better City FC i Kina. Det var strax innan coronaviruset brutit ut på allvar och efter påskrift blev det ett längre uppehåll innan fotbollen kunde återupptas.

Det blev 14 matcher och två mål under den första förkortade säsongen i Kina, men Djurdjic har kontrakt även detta år. I dagarna kom emellertid uppgifter om att det är på väg att brytas. En ny tränare har kommit in i klubben, nya utländska spelare uppges vara på väg in och nuvarande således ut - det finns begränsningar kring hur många utländska spelare klubbarna får ha och att det skiftas ut då och då är vanligt i Kina.

De uppgifter som kommit ut stämmer - enligt vad FD har fått höra så är det på gång men ännu inte klart med ett uppbrott från klubben i Kina.

Därmed blir Djurdjic fri spelare, och en som lär attrahera klubbar. För sin ålder till trots (fyller 35 i år) har han i stort sett alltid levererat på allsvensk nivå. När han lämnade Hammarby i fjol gjorde han det med 26 mål och 19 assists på två säsonger.

När FD når Djurdjics agent Michael Kallbäck så vill han inte kommentera uppgifterna om att spelaren är på väg att bryta kontraktet.

– Som det har rapporterats om i kinesiska medier så är det en ny tränare som kommit dit. Den nya tränaren vill värva sina egna utländska spelare, det är liksom standard. I exempelvis Kina vill nya tränare värva sina egna spelare. Och då kan sådana här situationer uppstå, och det är liksom inga konstigheter, säger Kallbäck.

Hur har Niko trivts i Kina?

– Det har ju varit ett coronaår överallt. Han har gjort det bra när han spelat. Jag känner ju Niko på så sätt att han aldrig är nöjd. Men man kan säga såhär, han spelade 14 av 15 matcher och då har han varit bra. Han är nöjd på så sätt kan man säga.

Finns det intresse på Niko från andra klubbar?

– Ja men det är klart att det finns. När han spelade i allsvenskan var han allsvenskans bästa forward. Så det är klart det finns intresse.

Jesper Jansson uttalade sig igår om att han skulle kontakta Niko. Kommentar?

– Det hade varit konstigt om han inte gjort det, skulle jag säga. Så det har jag full förståelse för att han gör.

Tror du Nikola spelar i Sverige något mer i sin karriär?

– Det är ju en jävligt hypotetisk fråga. Jag väljer att passa på det. Med tanke på att vi inte vet vad som händer i Kina känns det dumt att uttala sig.

