Bajen om nya sponsorn - största avtalet i allsvenskan: "Vi vågar säga det"

Hammarby presenterade i dag ny huvudsponsor.

Chokladdrycksföretaget Huski Chocolate kliver in i i ett samarbete som enligt klubben "troligen är det största avtal som ingåtts i svensk klubbfotboll".

Samtidigt har Huski Chocolates ekonomiska stabilitet ifrågasatts.

– Det är jättebra att man ställer de frågorna, och det är självklart att de frågorna kommer. Men det kan jag säga: Den finansiella stabiliteten som finns är väldigt stark, säger Hammarbys marknadschef Patrik Blomquist.

Hammarby presenterade i dag ny huvudsponsor: chokladdrycksföretaget Huski Chocolate blir Bajens nya huvudpartner för fyra år framåt, och man blir dessutom tröjsponsor för Hammarbys alla lag; både på senior- och juniornivå.

Tröjan med Huski-loggan på bröstet är presenterad, och det handlar om ett avtal på fyra år, med option på förlängning. Ett ovanligt långt avtal, och Hammarby kommer därigenom ha en stark ekonomisk grund, menar marknadschef Patrik Blomquist.

– Det ger en stabilitet och en trygghet för klubben, att det är så många år. Annars är väl standard någonstans runt tre år, säger Blomquist till FotbollDirekt.se.

Huskis intåg betyder också att den tidigare huvudpartnern Jobman tar ett kliv ner. Jobman finns kvar som officiell partner i två år till. När Huski kom in i bilden så tog man kontakt med Jobman och förhandlade om avtalet.

– När vi kom i kontakt och startade våra diskussioner med Huski. Och när vi insåg att det fanns ett intresse från båda parter, då tog vi en dialog i samförstånd med Jobman, gjorde en överenskommelse med dem. De gjorde det möjligt för Huski att etablera ett samarbete på det sättet som de önskade, tillsammans med oss. Det var en förhandling, och det gjordes i en god ton och ett gott samarbete mellan alla tre parter. Jag tror att alla tre blev väldigt nöjda med det.

I releasen på Hammarbys hemsida beskriver klubben avtalet som "...troligen det största och mest omfattande samarbetsavtal som ingåtts i svensk klubblagsfotboll".

– Vi har väl ganska bra koll på hur avtalen ser ut därute och vad det finns för nivåer på det. Så, vi vågar säga det. Det är kul, det jätteroligt för klubben också, säger Patrik Blomquist, som talar om samarbetet som ett mer omfattande samarbete än de man haft med tidigare huvudpartners. Huski kommer att märkas i fler delar av verksamheten:

– Det är otroligt roligt att Huski engagerar sig i alla delar av verksamheten, man är dels engagerad i vårt sociala hållbarhetsarbete, "Samhällsmatchen". Man engagerar sig i akademin, och i dam- och herrsatsningen. De går in i alla delar av klubben, och det är också det som gör att avtalet blir så stort och omfattande. Det är jätteroligt att de vill engagera sig i alla delar i klubben så stort.

– Vi har verkligen hittat varandra i dialogen och i samarbetet. Vi kommer följa varandra väldigt nära under de kommande fyra åren, tillsammans med våra andra partners. Vi försöker hela tiden korsbefrukta så mycket vi kan med partners, för att bygga största möjliga affärsnytta. I det här avtalet ingår allt i från traditionell exponering, till kampanjer, events, aktiveringar, distribution, försäljning. Det är ett avtal som bygger väldigt mycket på samarbete. Det är många kontaktytor, hos oss och hos Huski. Det kommer hända mer under säsongen, och under året. Det kommer avslöjas fler saker som finns i avtalet.

Huski Chocolate har funnits i nio år och man har sponsrat andra klubbar och idrottare. Bland annat engelska klubben Millwall, svenske racerföraren Marcus Ericsson i Indycar, man har sponsrat McLaren och Alfa Romeo i Formel 1. Avtalet med Millwall inför säsongen 2019/2020 beskrevs av klubben som det största man ingått någonsin. Finansmän som Finn Rausing har kopplingar till företaget.

Samtidigt blir företagets ekonomi ifrågasatt, när senaste årsredovisningen (2019) visade på förlust 25 miljoner och långfristiga skulder på elva miljoner.

Stora samarbeten med stora verksamheter som exempelvis Formel 1, samtidigt blygsam årsredovisning. Samtidigt uppges kända personer inom finansvärlden finnas med runt företaget, som Finn Rausing (Tetrapak).

– Det jag kan säga är att bolaget är inne i en mycket expansiv fas, och att det finns stora starka investorer kring varumärket, säger Patrik Blomquist.

Ni känner er trygga med det?

– Ja, absolut. Vi känner oss mycket trygga i det samarbetet. Och så som avtalet är skrivet. Och Huski känner sig också väldigt trygga i det. Det är ingen som behöver känna någon oro över det. Man är inne i en intensiv etablering- och tillväxtfas, där Hammarby Fotboll spelar en viktig roll. Och även andra samarbeten man har, med McClaren, Millwall, även svenska skicross-landslaget är man sponsor till. Man har en rad skidåkare, slalomåkare och freestyleåkare som man sponsrar.



– Det kan jag försäkra alla om; Så som avtalet är skrivet, så finns det ingen oro. Man kan gå in på Alla Bolag men det säger egentligen ingenting.



Blomquist säger att han förstår att frågorna kring ekonomin i den nya huvudpartnern dyker upp.

– Det är jättebra att man ställer de frågorna, och det är självklart att de frågorna kommer. Men det kan jag säga: Den finansiella stabiliteten som finns är väldigt stark.

– Och det är klart att Hammarby Fotboll är så professionella, att vi ingår inte den här typen av avtal utan att vi har säkerheter.

Nu har det inte gått så lång tid sedan ni släppt det här, men vad har ni fått för reaktioner?

– Jag tycker att det är övervägande positiva reaktioner. Sedan är det kanske lite för tidigt att säga. Men jag tycker ändå att Huskis välvilja att anpassa loggan till tröjan... det ser man att det är omtyckt. Och på det sätt de går in stort i alla delar i klubben, det har gillats av våra supportrar.

– Och att vi nu också fått en logga som harmoniserar med vår matchtröja. Jag vet inte när vi hade en bröstsponsor som var grön senast. Det är roligt.

Matchrapporter: Erik Björndahl och Andreas Skovgaard avgjorde hemma mot Hammarby Christoffer Nyman avgjorde när IFK Norrköping sänkte Hammarby Hammarby lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Malmö