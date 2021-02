Domaren gör ingen anmälan kring Landskrona-ÖFK

Östersunds FK slog Landskrona BoIS med klara 3-0 i premiäromgången av Svenska Cupens gruppspel. Men resultatet kom i skymundan av det som hände i första halvleken, där domarna tillfälligt bröt matchen.

Östersunds Isak Ssewankambo säger att han utsattes för rasistiska tillmälen från åskådare när han skulle gå ut för att slå en hörna.

– Jag kom ut för at ta hörna. Och det är någon av dem som gör ett apljud. Jag uppskattade inte det så jag sa det till dem, sade han till C More i halvtidspausen.

ÖFK rasade efter matchen och vd:n Michael Schahine sade att man skulle anmäla händelsen. Igår gavs emellertid en annan version när FotbollDirekt var i kontakt med supporterpolisen på plats.

– Vi hade tre poliser som stod i nära anslutning till området där det rasistiska tillmälet ska ha inträffat. Ingen av dem hörde något och vi har pratat med åskådare på plats samt företrädare för supportergrupper i Landskrona. Alla är ifrågasättande till detta, säger han och fortsätter:

– Det är bara spelare nummer åtta (Ssewankambo) som har hört det här. Varken med- eller motspelare har hört något eller övrig publik eller polis på plats. Min uppfattning är att det är ett missförstånd.

Matchen avbröts av domarteamet med Kaspar Sjöberg i spetsen. I dag framkommer att Sjöberg lämnat in en rapport av händelsen till SvFF:s disciplinnämnd. Det har ännu inte inkommit någon anmälan från Östersunds FK.

– Det jag vet är att domaren har skickat in en rapport, men det är ingen anmälan. Inget har kommit från Östersund ännu, säger disciplinnämndens ordförande Erlend Stavehaug till FotbollDirekt.se.

Rapport kontra anmälan, kan du redogöra för skillnaden?

– Det normala är att om det inträffar någon förseelse, då kommer det in en anmälan från domaren. Utöver det brukar vi sällan få någonting från domarna, om det inte är så att man lämnar in en anmälan. Men i det här fallet har man lämnat in ett papper, där kansliet sagt att det är mer som en rapport eller en skrivelse.

– Jag antar att det har att göra med att det inträffat saker. Man bröt till exempel matchen under en stund. Då har väl domaren mer berättat om omständigheterna runt det antar jag. Jag har inte sett den själv, men jag antar det. Och det kan också vara utifrån det du frågade också, om det kommit in en anmälan från Östersund. Han kanske räknade med det, och lämnade in en redogörelse för vad som hänt. För det är ändå en avvikelse från det normala, att man stoppade matchen en stund.

Det låter mer som ett vittnesmål?

– Eller redogörelse, eller berättelse över vad som har inträffat. Men jag vet bara att det inte är en anmälan.

Kan domaren komma in med en anmälan i efterhand?

– Kan kan han göra. Han kan lämna in en anmälan senare om han har något att anmäla. Men normalt så lämnar domaren in det ganska snabbt efter matchen, det är så det går till vanligtvis när du har röda kort och grova förseelser och sådant.

FotbollDirekt söker Kaspar Sjöberg och representanter för Östersunds FK.

