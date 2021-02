Förre Bajenstjärnans kritik - fattar inte hur ingen kunde vara intresserad

Jiloan Hamad och Serge-Junior Martinsson Ngouali har återförenats i Kroatien. I förra veckan blev Junior klar för HNK Gorica. Samtidigt som Jiloan Hamad är glad över att återse sin tidigare lagkamrat från Bajentiden så är han också kritisk mot allsvenska klubbar - ointresset för Junior från allsvenskan förvånar honom:

– När jag spelade i Bajen 2018... för mig var han vår bästa och viktigaste spelare. Så det är lite förvånande, hur vissa klubbar tänker. Jag fattar det inte, säger Hamad.

Serge-Junior Martinsson Ngouali lämnade Hammarby i fjol - inget nytt kontrakt för den defensive mittfältaren efter fyra år i Bajen. Det stod klart i början på december att Junior skulle lämna klubben, och det var ett par månaders tystnad som följde.

Men för drygt en vecka sedan blev det känt var Juniors karriär fortsätter. Kroatiska HNK Gorica presenterade den tidigare Bajenstjärnan med ett kontrakt fram till sommaren 2022.

I Gorica återförenas han med Jiloan Hamad - de bägge spelade tillsammans i Hammarby 2017 och 2018.

Och Hamad har också spelat en roll när klubben rekryterade Junior. Man konsulterade den tidigare lagkamraten i Bajen när det blev aktuellt att ta in Junior i vinterfönstret. Hamad berättar:

– Jag har haft kontakt med Junior fram och tillbaka, har följt hans situation och vetat att han behöver söka nytt. Min sportchef hörde av sig till mig, han hade fått Juniors cv. Vi har sökt en spelare som passar in på hans profil. Vi har haft lite problem att stänga matcher ibland, vi har saknat en riktig sexa. Vi har box-till-box-spelare, vi har offensiva åttor. Men just den profilen som Junior har, den är inte alldeles enkel att hitta, säger Hamad till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Så jag vet inte om det var klubben eller det var Juniors agent som hade lagt fram det. Hur som helst så hörde de av sig, frågade om honom. Jag lovordade så klart, för jag vet vad Junior går för, jag vet hans kvaliteter. För oss är det ett fantastiskt tillskott. Sedan blev det klart ganska snabbt.

HNK Gorica ligger trea i kroatiska högstaligan, fem bakom ettan Dinamo Zagreb och tvåan Osijek. Ett bra ställe för Junior att komma till resonerar Hamad.

– Vi ligger bra till, det kommer med stor sannolikhet blir Europaspel nästa säsong. Så han har mycket att se fram emot. Det är en bra miljö. Han har varit här i en vecka, tränat och det ser jättebra ut.

– Det är bra för honom. Vi har ett bra lag, bra trupp, bra spelare. Så han kommer till en bra miljö. Sedan är det också utomlands, ligan håller hög nivå. Så det är en bra plattform för honom, komma hit och spela och komma tillbaka på banan.

Men han är också kritisk gentemot allsvenska klubbar - Hamad har svårt att förstå hur ingen kunde ta chansen på Junior:

– Sedan är jag förvånad... nu vet jag inte hur Juniors tankar gick... men att det inte var mer intresse kring honom, speciellt i allsvenskan. Klubbar som vet vad han går för. När jag spelade i Bajen 2018... för mig var han vår bästa och viktigaste spelare. Så det är lite förvånande, hur vissa klubbar tänker. Jag fattar det inte.

– Jag har inte frågat honom eller pratat om det, för jag gillar alltid att fokusera på det som är framför en. Men det är för mig ett frågetecken. Det är jättekonstigt.

Om det är tidigare skador som gjorde att allsvenska klubbar drog öronen åt sig? Hamad köper inte det:

– Han hade en korsbandsskada och kom tillbaka, och sedan har han tränat en hel säsong. Så han har varit fit for fight, han har varit med i truppen för Bajen och även startat matcher den gångna säsongen. Så skada och skada, helt plötsligt har du en spelare som är fri, varför plockar du inte in honom när du vet vad han kan? En skada kommer man tillbaka ifrån, det är inte hela världen. Jag har själv haft korsbandsskada, man kommer tillbaka. Sedan är det ingen risk, det är inte som att du betalar för honom. Det är lön, ingen transfersumma. Hur som helst, han är här nu, jag är glad för hans skull. Han trivs bra, kör på, så får vi se vad som händer.

Jiloan Hamad själv är nu inne på sista halvåret i HNK Gorica. Klubben gör en kanonsäsong:

– Jag fullföljer mina två år här. Sedan får man se var man hamnar därefter. Det var målet från början. Det känns som det är dags att gå vidare.

– Jag skrev på två år här, målet var att vi skulle bli ett topplag. Det var lite projekt. Och allt har gått bra. Första året är alltid tufft, när man är inne i en ny process och vill satsa. Men vi har fått in jättemånga bra spelare, många unga talanger, mixat med lite rutinerade. Jag spelar klart den här säsongen, sedan ser jag vilka utmaningar som finns framför en, vilka klubbar, länder och intressen som finns. Fram till dess försöker jag bara göra en så bra säsong och avslutning på säsongen som möjligt.

